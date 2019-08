Bijna 10 procent minder inbraken Achterhoek

Vergeleken met dezelfde periode in 2018 werden er de eerste 7 maanden van dit jaar 19 minder meldingen gedaan van een inbraak-incident in de Achterhoek. De grootste daling in het aantal incidenten is te zien in Oost Gelre. Hier vonden dit jaar 17 minder incidenten plaats (-58,6%). Ook in Oude IJsselstreek (-31,3%) en in Berkelland (-14,7%) is het aantal meldingen fors gedaald.