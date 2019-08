'Het leek wel een film', heldinnen te paard redden gewonde mountainbiker

De mountainbiker die woensdagavond gewond raakte na een val in het bos bij Eerbeek, is gevonden dankzij twee vrouwen te paard. In volle galop leidden Lisa du Buisson (27) uit Oosterhuizen en Lindy Pasman (30) uit Laag-Soeren de hulpdiensten door het bos naar de plek des onheils.

'We waren pas tien minuten aan het rijden, toen we een man tegen een boom zagen zitten', vertelt Du Buisson, die duidelijk nog onder de indruk is van wat ze woensdag in het bos meemaakte. 'De man was met zijn trapper achter een stronk blijven hangen en kreeg zijn stuur in zijn buik, hij kreeg geen lucht. Zijn vriend had de ambulance al gebeld.'

Het ongeval gebeurde in een bosperceel aan de Coldenhovenseweg tussen Laag-Soeren en Eerbeek. Het was voor de hulpdiensten erg moeilijk de mannen te vinden. 'We zijn direct in volle vaart het bos uit gegaloppeerd om de ambulance te zoeken.'

Belgische verpleegkundige

Dat bleek geen gemakkelijke opgave. 'Onderweg naar de Coldenhovenseweg vroegen we iedereen of ze de ambulance hadden gezien. We hielden een man aan op de fiets: hij bleek een Belgische verpleegkundige te zijn.' Pasman begeleidde de verpleegkundige te paard naar de plek van het ongeluk. Du Buisson zocht verder naar de hulpdiensten. Dankzij een truckbestuurder lukte dat.

'Het leek wel een film'

'Ik reed in volle galop met een ambulance achter me aan door het bos. Het leek wel een film', vertelt Du Buisson. Toen bleek dat de ambulance niet op de plek van het ongeluk kon komen, werd de brandweer ingeschakeld.

Omdat de twee vrouwen het bos kennen, werden ze opnieuw op pad gestuurd. Deze keer om de brandweer op te halen. Die wist de gewonde man te bereiken en uit het bos te halen. Het slachtoffer ging in de ambulance naar het ziekenhuis. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.

Je denkt alleen maar: die man heeft hulp nodig Lida du Buisson

De vrouwen waren uiteindelijk zo'n anderhalf uur kwijt aan de reddingsactie. Ze zijn erg blij dat ze de man hebben kunnen helpen. 'Je denkt alleen maar: dit gaat niet goed, die man heeft hulp nodig', zegt Du Buisson.

Ze hebben contact opgenomen met het ziekenhuis en de vrouw van het slachtoffer gesproken. Hij ligt nog in het ziekenhuis. 'We hopen dat hij zo goed en snel mogelijk weer thuis komt.'

Zie ook: Mountainbiker gewond na val in bos, brandweer helpt ambulance