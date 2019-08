Verongelukte vader (44) en dochter (4) vandaag begraven in Scherpenzeel

De moeder ligt nog steeds in zorgwekkende toestand in een ziekenhuis in Duitsland. Ook dochter Sanne ligt nog in het ziekenhuis, al is haar situatie inmiddels stabiel en wordt ze in Nederland verpleegd. Het is nog onzeker of ze vandaag de begrafenis kan bijwonen, zegt uitvaartverzorgster en woordvoerder van de familie Simone Beijer. 'We moeten dat per moment bekijken. Maar we hebben goede hoop.' Zoon Jordi kwam vrijwel ongedeerd uit het ongeluk en is al langer opgevangen in Nederland.

Zie ook: Familie Scherpenzeel dankt voor medeleven en vraagt om rust

Stille tocht

De afscheidsdienst van Theo en Yara van Deelen begint om 10.00 uur in cultureel centrum De Breehoek en is opengesteld voor publiek. Na afloop van de dienst zal de rouwstoet in stille tocht door het centrum van Scherpenzeel richting de begraafplaats lopen. Simone Beijer zegt geen idee te hebben hoeveel mensen op de dienst en aansluitende stille tocht zullen afkomen. 'Maar we zijn voorbereid op veel mensen.'

Steun

Het tragische ongeval heeft er diep ingehakt in het Gelderse dorp. Theo van Deelen was jeugdelftalleider bij Voetbalclub De Valleivogels in Scherpenzeel. De voetbalvereniging, maar ook andere verenigingen, hebben sinds het ongeluk bijeenkomsten georganiseerd om samen te komen na het grote verlies.

Zie ook: Voetbalclub De Valleivogels in rouw na dodelijk ongeluk

Wie de familie wil steunen kan online nog steeds een condoleanceregister tekenen. Ook zette een dorpsgenoot een crowdfundingsactie op voor het gezin. Op donderdagmiddag was er al ruim 40.000 euro opgehaald. Wie een kaartje wil sturen om steun te betuigen, kan deze adresseren aan de uitvaart ondernemer. Volgens de uitvaartverzorgster zijn er al stapels post binnengekomen. 'Vanuit heel Nederland. Mensen leven echt mee.'

Zie ook: Ongeloof over hoogte inzameling Scherpenzeel, dochter 'heel blij' met bedrag