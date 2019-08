Wielrenner Thymen Arensman volgend jaar naar Sunweb

De 19-jarige coureur uit Deil komt nu nog uit voor de SEG Racing Academy. Daar blijft hij nog een jaar voor rijden. Hij is ook opgenomen in de selectie voor de Ronde van de Toekomst. Dat is de belangrijkste etappekoers voor wielrenners onder de 23 jaar. Arensman is pas 19 jaar en deed vorig jaar ook al mee. Toen eindigde hij als tweede in het eindklassement.

Dit jaar kampte het wielertalent uit Deil met tegenslag. Hij brak tijdens een trainingsrit door een botsing met een kind zijn sleutelbeen. En in de Ronde van Italië voor belofterenners verloor hij door een val veel tijd, waardoor een topklassering niet meer mogelijk was. De Ronde van de Toekomst start over een week en bestaat uit tien etappes.