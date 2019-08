Vervelend gedrag wordt niet getolereerd bij NEC

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Maar daar wordt korte metten mee gemaakt. 'Het zal blijken hoe ze zich manifesteren op de trainingen en in de kleedkamer', verklaart trainer François Gesthuizen. 'Als je niet speelt, hoe ga je dat dan omdraaien? Ga je harder trainen, ga je nog meer je best doen of ga je de kont in de krib gooien? Als ze niet spelen en vervelend gedrag gaan vertonen, tolereren wij dat niet.'

Opvallend is dat er veel jonge spelers gaan starten tegen FC Eindhoven. 'Dat is wel een beetje wat we in deze groep hebben. De onderkant is heel jong. Dat is het beleid, maar uiteindelijk gaat het vooral om kwaliteit. Jongens die zich hebben gemanifesteerd in de voorbereiding, gaan we ook gewoon opstellen, ook al zijn ze jong.'

Een van die talenten is Cas Odenthal. De centrumverdediger gaat debuteren. 'Ja, dat is natuurlijk mooi. Ik heb de hele voorbereiding meegedaan en ben blij dat ik morgen mag debuteren. Het is heel snel gegaan. Ik heb een jaar in de A1 gespeeld met Rogier Meijer als trainer en later François Gesthuizen. Het is prima gegaan en nu mag ik bij de selectie blijven.'

'Ik kom uit de buurt van Utrecht, uit Leersum, maar woon nu in Nijmegen. Ik probeer als verdediger de voetballende oplossing te zoeken. Maar als dat niet leuk, moet je gewoon een lange bal geven.'

NEC mist tegen FC Eindhoven mogelijk twee spelers, Mart Dijkstra en de kersverse vader Sven Braken. 'Mart kan niet spelen, want hij is geblesseerd. Sven heeft twee nachten niet geslapen en heeft aangegeven dat hij vandaag niet fit genoeg was om te trainen. Hij is er morgen wel bij, maar waarschijnlijk vanaf de bank. De kans is aanwezig dat Bas Kuipers gaat starten. Hij is in Roemenië al twee weken eerder begonnen dan wij en heeft al heel wat gespeeld, zelfs de Roemeense Super Cup.'