Nieuwaal: Help Wim en Anja hun hertenverzameling uit te breiden!

Vijf jaar geleden is onze verzameling ontstaan. We maken regelmatig fietstochtjes en dan kijken we graag of we herten zien. Omdat we niet altijd herten tegenkomen zijn we een verzameling begonnen.

We hebben al bijna 800 producten verzameld van herten. We hebben beelden, puzzels, t-shirts en lampen. Je kan het zo gek niet bedenken! We struinen regelmatig rommelmarkten af om onze verzameling uit te breiden. Maar we zouden nog heel graag meer willen. Dus heeft u een product met een hert erop, dan willen wij die graag hebben.

Heeft u hertenspullen waarmee Wim en Anja hun collectie kunnen uitbreiden? Laat hieronder uw reactie achter.