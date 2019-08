Vitens overschrijdt drinkwaterlimiet, maar minder dan vorig jaar

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft de vergunning voor oppompen van drinkwater op twee Gelderse locaties overschreden. Het gaat om de locatie in Corle bij Winterswijk en de Haere bij Elburg. De overschrijding is aanzienlijk minder dan het droge jaar 2018.

Vorig jaar overtrad het bedrijf nog op zes Gelderse locaties de maandvergunning van juli. Een woordvoerder van Vitens laat weten dat het gaat om overschrijdingen tussen de een en drie procent. 'Natuurlijk is dat onwenselijk, maar wij bieden aan wat de vraag is en hebben een leveringsverplichting. Gelukkig is het aanzienlijk minder dan vorig jaar.'

Vraag naar drinkwater

Het is bekend dat in droge maanden de vraag aanzienlijk groter is dan in koelere maanden met meer neerslag. 'De vraag is soms 40, 50 en op zijn ergst tegen de 60 procent groter dan gebruikelijk.' In de gebieden Corle (2.750.000 m3) en de Haere (3.000.000 m3) is de vraag hoger uitgekomen dan de maandvergunning toestaat.

Uitbreiding waterreserves

Door twee hete zomers op rij is de zorg om drinkwater toegenomen. Bij de provincie loopt op dit moment de zoektocht naar mogelijkheden om voorraden drinkwater uit te breiden voor Vitens.

