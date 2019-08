'Arnhemse Ouderen Partij stak belastinggeld in eigen zak'

De Arnhemse Ouderen Partij (AOP) verduisterde belastinggeld. Dat zegt huidig fractievoorzitter Nico Wiggers, die aangifte deed van de vermeende misstanden. Over 2017 en 2018 zou in totaal voor ruim 15.000 euro gefraudeerd zijn via de fractiekostenvergoeding. Het geld zou onder meer voor verboden privé-uitgaven gebruikt zijn. Het is nog maar de vraag of het geld ooit terugkomt. Dit meldt Wiggers exclusief aan Omroep Gelderland.

door Huibert Veth

Elke fractie in de gemeenteraad krijgt jaarlijks een bedrag om onkosten voor de fractie te betalen. Maar hier zitten wel regels aan. De partijen mogen het geld alleen uitgeven aan vastgestelde zaken. Elk jaar moet de fractie ook verantwoorden of dit geld op de juiste manier uitgegeven is. Mocht er geld overblijven, moet dat worden teruggestort.

In 2017 en 2018 kreeg de AOP in totaal 25.910 euro als voorschot voor de onkostenvergoeding. Volgens de gemeenteraad is daarvan 10.388 euro aan de juiste dingen uitgegeven. Dus moet er 15.522 euro gemeenschapsgeld worden terugbetaald. Daarom deed Wiggers op 19 juli aangifte van verduistering van het vermiste bedrag.

Spil in deze zaak zijn de toenmalig fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderen Partij, Ton van B. en zijn weduwe Ulrike H.

Van B. overleed in februari van dit jaar aan de gevolgen van kanker. Volgens Wiggers waren beiden bestuurder van de stichting Arnhemse Ouderen Partij en zijn ze daarom gezamenlijk aansprakelijk. Eerder verzocht Wiggers Ulrike H. voor 31 juli met een voorstel tot betaling te komen, maar dat kwam er volgens hem niet.

De overleden fractievoorzitter stond volgens gegevens van de Kamer van Koophandel sinds 22 april 2014 tot aan zijn overlijden geregistreerd als zowel voorzitter als penningmeester van de stichting achter de partij. Zijn weduwe was secretaris. Verder waren er geen bestuursleden.

Hotelkosten en vliegtickets

'Een deel van het geld is aantoonbaar voor privé-uitgaven gebruikt', zegt Wiggers. Op de bankafschriften van de stichting - die Omroep Gelderland mocht inzien - zijn onder meer afschrijvingen te zien voor verzekeringen, wegenbelasting, brandstof, hotelkosten en vliegtickets. Ook is er voor enkele duizenden euro's aan contant geld opgenomen.

Het is niet duidelijk wat er met dat contante geld gebeurd is. Ook is niet duidelijk of er echt met opzet is gefraudeerd of dat de privéadministratie en die van de partij wellicht onbedoeld door elkaar zijn gaan lopen. Wel blijkt uit de regels van de gemeente dat bijvoorbeeld hotelkosten en vliegtickets niet van de fractievergoeding mochten worden betaald.

'Of er sprake is van opzet kan ik niet beoordelen', aldus Wiggers. 'Ik ben geen rechter. Maar Van B. had ze wel op een rijtje. Dit is hem niet overkomen.'

'Bewijsstukken zijn er'

De gemeente wil het geld terug, maar daar rijst wel een groot probleem: de stichting achter de Ouderenpartij heeft geen geld meer. Terugbetalen lijkt dus lastig en misschien zelfs onmogelijk te worden. 'Van B. kan het niet meer rechtzetten', zegt Wiggers. 'Het is wel heel zuur dat we dit nu moeten constateren. Maar de bewijsstukken zijn er, dat is een feit.'

Hoe het geld nu terugkomt is de vraag. 'Ik zou het niet weten', vervolgt Wiggers. 'Voor zover ik het kan beoordelen is de weduwe van Van B. een kip waar je geen veren meer van kunt plukken.' Ook vraagt Wiggers zich af of de gemeenteraad er wel verstandig aan heeft gedaan deze bedragen aan Van B. over te maken. 'Omdat bekend was dat hij het financieel moeilijk had.'

Inmiddels heeft Wiggers een nieuwe stichting opgericht waarvoor hij zelf verantwoordelijk is. Een nieuwe fractievergoeding voor 2019 is vooralsnog niet naar de nieuwe stichting achter de partij overgemaakt. 'Dat het verdwenen geld terug moet komen is duidelijk', volgens Wiggers. 'Daar moeten we ook aan werken. Maar om nu al de huidige fractie te bestraffen voor iets dat in het verleden door anderen is gebeurd, is wel heel bijzonder en zuur.'

'Vervelende kwestie'

De Arnhemse griffier, één van de hoogste ambtenaren, legt uit dat de gemeenteraad de subsidie aan de fracties verstrekt, zonder aanziens des persoons. 'De gemeenteraad heeft in die zin een relatie met de fracties en niet met individuele raadsleden.' De aangifte is volgens hem daarom een interne kwestie van de partij. 'Maar als het allemaal zo fout is als het lijkt, is het wel een hele vervelende kwestie.'

Het is niet duidelijk wat er met de aangifte tegen de weduwe van Van B. gaat gebeuren. Het Openbaar Ministerie, dat moet besluiten of er tot vervolging wordt overgegaan, kon daarover nog niks zeggen. Ulrike H. zelf wil ondanks aandringen niet op de zaak reageren. Ook is niet duidelijk of de gemeente zelf ook aangifte gaat doen in deze kwestie.

