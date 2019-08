Deze Arnhemmer doet werkelijk alles voor zijn privacy

Je postcode geven na de aanschaf van een pak melk in de winkel of je geboortedatum geven als je een pretpark bezoekt. Arnhemmer Michiel Jonker hoopt dat meer mensen bewust worden van hoe ze worden gevolgd en geprofileerd. 'Het is belangrijk dat ze weten wat data betekent en wat ermee gedaan kan worden.'

De privacy-activist vergelijkt het verzamelen van persoonsgegevens met een net dat om burgers heen wordt gespannen. 'Elke keer dat een klein stukje weefsel van het net erbij wordt gemaakt kun je zeggen dat zo'n stukje niets voorstelt. Maar uiteindelijk worden die stukjes aan elkaar gekoppeld en dan krijg je een net dat steeds dichter wordt. Op een gegeven moment zit je vast.'

'Waar ligt de grens?'

Waar het Jonker uiteindelijk om draait is dat bedrijven geen gegevens mogen verzamelen die ze niet nodig hebben voor hun diensten. 'Die hele privacywetgeving is om een grens te stellen en dan moet je dat ook doen.'

De Arnhemmer is bereid zijn recht op privacy via rechtszaken te halen. Jonker is namelijk weer naar de rechter gestapt over de Arnhemse afvalpas. Die pas hebben inwoners nodig om de ondergrondse afvalcontainers te openen, maar volgens Jonker slaat de gemeente daarbij ook onnodig adresinformatie op. 'De gemeente gaat in essentie weer doen wat ze eerst deden, namelijk zonder noodzaak bij iedereen die afval deponeert de persoonsgegevens verwerken.'

Hoogste rechter

De Arnhemmer won eerder ook al een zaak over de afvalpas tegen de gemeente Arnhem, die uiteindelijk pas bij de Raad van State werd beslist. Daarna won hij ook een een zaak tegen de Authoriteit Persoonsgegevens die in eerste instantie weigerde om tegen de gemeente op te treden.

'Toen heeft de gemeente eigenlijk zelf al gezegd dat ze de containers open gaan maken zodat iedereen er zonder adresgebonden pasje weer bij kan', memoreert Jonker aan de eerste serie rechtszaken over de afvalpas. De gemeente gaat nu de containers weer alleen toegankelijk maken met een pasje.

Tegen registratie reisgegevens

De afvalpas is is ook niet het enige pijnpunt van Jonker. Hij heeft meer acties gevoerd tegen instanties die, volgens hem onnodig, adresgegevens opslaan. Zo heeft hij ook een procedure lopen tegen de OV-chipkaart. Volgens hem moet het mogelijk zijn rond te reizen met een kortingsproduct zonder dat de vervoerder allerlei persoonsgegevens weet. Eerder werd hij door de rechter in het gelijk gesteld.

