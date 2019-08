Kinderen in AZC Zutphen dolgelukkig met ruim honderd paar zaalschoenen

Groen, blauw, roze: even weten de kinderen die op het AZC in Zutphen wonen niet waar ze moeten kijken. In de gymzaal op het terrein staan 105 paar zaalsportschoenen voor ze klaar. Ingezameld door de Zutphense Uitdaging, zodat de kinderen na maanden weer gebruik kunnen maken van de sporthal.

door Madelien Jansen

Nadat Wineke de Bree van Zutphense Uitdaging het aantal ingezamelde schoenen onthulde, stonden de kinderen te popelen om ze te proberen. Het was even zoeken naar de juiste maat, maar voor iedereen zat er een geschikt paar tussen. Bij een lesje Zumba, dansen op muziek, gingen de voetjes - en schoenen - letterlijk van de vloer.

Nieuwe sporthal

Diana, Favour en Shahan zijn heel blij met de tweedehands schoenen. Van dansen worden ze vrolijk en nu er meer schoenen zijn hopen ze dit vaker in de sporthal te kunnen doen. 'Je gaat lekker bewegen, dingen leren en rennen', vertellen de meiden. In de toekomst zouden ze graag ook een keer willen volleyballen.

De Zutphense Uitdaging startte samen met Stichting VIA en Houx Sport de actie omdat niet alle bewoners van het AZC gebruik konden maken van de nieuwe sporthal op het terrein. 'De sporthal is dit voorjaar opgeknapt en sindsdien alleen toegankelijk met zaalsportschoenen. Bewoners hebben gewoonweg niet de middelen om deze aan te schaffen', vertelt de Bree. Voor volwassenen waren er zo'n dertig schoenen beschikbaar, maar de kindermaten ontbraken nog.

'Sporten geeft positieve energie'

Bij Houx Sport in Zutphen stond in juli een bak waar de schoenen konden worden ingeleverd. 'De actie is enorm geslaagd, meer dan we hadden kunnen denken', lacht de Bree. Naast diverse sportlessen, waaronder volleybal, maakte ook de school op het AZC voorheen gebruik van de sporthal. De gymlessen werden de afgelopen tijd buiten gegeven, maar met het flinke aantal sportschoenen kan dit waarschijnlijk vanaf nu ook weer gewoon in de sporthal.

De Bree is blij dat de actie zo geslaagd is. 'Sport zorgt onder andere voor goede energie, sociale contacten, betere weerstand en een fit en blij gevoel. En dat is zeer welkom in de situatie waar deze kinderen zich in bevinden.'

Of er door deze actie nu genoeg zaalsportschoenen zijn op het AZC, dat durft de Bree niet te zeggen. 'Er kunnen er altijd nog wat bij. Mochten mensen nog een aantal paar schoenen over hebben, dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen.'

