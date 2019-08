Bijzondere afsluiting tentoonstelling 'Vrouw als Spil van het Verzet'

Datum: Zondag 25 augustus

Tijd: 14.00 uur, inloop 13.30 uur

Locatie: Nationaal Onderduikmuseum, Markt 12-14-16, Aalten

Informatie:

De bijzondere expositie ‘Vrouw als spil van het verzet’ is nog tot zondag 25 augustus te zien in het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten. Als afsluiting vindt er die dag een gesprek plaats met onder meer Heleen Stevenson-Kuipers (dochter van Heleen Kuipers-Rietberg alias tante Riek) en Mia Lelivelt, een van de hoofdpersonen uit de expositie. De Varsseveldse kunstenares Thea Zweerink die de verschillende vrouwen op de haar zo kenmerkende manier geportretteerd en een ‘eigentijds’ gezicht gegeven heeft zal ook aanwezig zijn.



Heleen Kuipers-Rietberg (tante Riek) was samen met dominee Fredrik Slomp (Frits de Zwerver) van het landelijke netwerk Hulp aan Onderduikers (LO). Zij was een van Nederlands bekendste verzetsvrouwen. Na verraad is ze afgevoerd naar het vrouwenkamp Ravensbrück waar ze aan de ontberingen bezwijkt en overlijdt.



Mia Lelivelt heeft haar ouders geholpen bij de tijdelijke opvang van Engelse en Amerikaanse piloten en Franse krijgsgevangenen. Martin Lelivelt (Mia’s vader) was zeer actief in het verzet maar werd verraden, opgepakt 20 april 1944 en door de nazi’s gefusilleerd. Mia en haar moeder bleven doorgaan met het verzetswerk en verstopten diverse onderduikers in hun huis. De onderduikplek is nog steeds in het huis waar Mia nog woont. Hij is nagemaakt en ook nog te zien op de deel in de dorpsboerderij van het Onderduikmuseum.



Entree € 7,50 inclusief koffie/thee en toegang museum/bezichtiging expositie

Met museumjaarkaart € 2,50

Aanmelden kan via info@onderduikmuseum.nl of telefonisch: 0543-471797



Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zie voor de meest recente informatie www.nationaalonderduikmuseum.nl