INTERVIEW | 'Ik wilde niet rouwen om degradatie', zegt technisch manager van De Graafschap

Om stappen te maken moeten we in de eredivisie blijven zei je vorig seizoen. Dat is niet gelukt. Wat betekent dat nu?

De ontwikkeling van de club stagneert. In een tweede jaar eredivisie word je financieel veel sterker. Dus de kans dat je er dan in blijft is groter. Nu gaan we door de degradatie juist in alles twee stappen terug en moet je eerst maar weer zien te promoveren. De spelersbegroting is een miljoen euro lager geworden. Het stadion zat vol en nu niet. Je kunt minder investeringen doen omdat je het geld gewoon niet hebt. Voor een club als De Graafschap is het echt noodzakelijk een aantal jaren eredivisie te spelen om stabiliteit te krijgen. Die is er nu niet.

En je merkt het aan de spelers, hoewel jullie op papier een prima selectie lijken te hebben voor de eerste divisie.

Spelers hadden een beter gevoel gekregen als we erin waren gebleven. Die aantrekkingskracht is veel groter. Dit is mijn zevende seizoen in deze functie. Ik merk altijd dat het moeilijk is bij De Graafschap, omdat spelers weten: het wordt waarschijnlijk degradatievoetbal. Voor hen is onze club dan vaak de laatste optie. Wij vinden dit een super mooie club, maar spelers kijken vaak anders. Je moet daarom gewoon één keer die stap maken en we zaten er vorig seizoen ook heel dichtbij.

Hoe is die degradatie verwerkt?

De teleurstelling was enorm. Aan de andere kant is het een feit en moet je door. Dus is het heel snel schakelen en afscheid nemen van veel spelers. Ik wilde niet rouwen. De Graafschap heeft dit natuurlijk veel vaker meegemaakt. We zijn nu de club die het meest op en neer is gegaan in het betaald voetbal. En we zijn te groot om bij de pakken neer te zitten. Maar we hebben wel de potentie om de beste selectie in de eerste divisie te krijgen. Dat voelen de mensen ook. Nu hebben we weer andere doelen en is er de prestatiedruk weer te promoveren.

Verwijt je jezelf iets?

Je moet altijd naar jezelf te kijken en evalueren. We hadden een te grote kwantitatieve selectie. Dus teveel spelers met net te weinig kwaliteit. Waar we dachten met zijn allen, dit gaat lukken. Met de middelen die er waren hadden we misschien wat minder kunnen halen met meer kwaliteit. Aan de andere kant is dat voor De Graafschap heel moeilijk. In de winter hebben we dat redelijk opgepakt door een aantal goede spelers (Bertrams, Benschop en Matusiwa, red.) te huren, maar dat werd mogelijk gemaakt door een financiële injectie.

Benschop had anders nooit voor De Graafschap gespeeld?

Dat was inderdaad echt onmogelijk geweest. Dit seizoen hebben we de lijn van minder spelers aantrekken wel doorgetrokken. We hebben nu liever een wat kleinere kern met echt kwaliteit. Dat is wel de les uit vorig seizoen.

Had Henk de Jong niet teveel macht bij De Graafschap? Hij drukte de komst van spelers als Narsingh en Bakker er bijvoorbeeld door en bemoeide zich overal mee.

Je stelt een selectie met de hoofdtrainer maken. We konden op dat moment ook geen spelers vinden die echt beter waren en dat was ook een geldkwestie. Joey van den Berg halen lukte bijvoorbeeld niet eens. Die ging gewoon naar NEC in de eerste divisie.

Hoe ben je te werk gegaan na de degradatie? De kern van het beoogde elftal stond snel.

We hadden de namen klaar liggen. We wilden graag ervaring hebben in de as. Breinburg wilden we graag terughalen, Seuntjens stond bovenaan ons lijstje. Jurjus wilden we graag erbij houden. Maar we wilden ook overleggen met de nieuwe trainer. Dit is ons plan en wat vind je ervan?

Ook toen hebben jullie snel doorgepakt

Toen Mike Snoei rond kwam, hebben we al snel Toine van Huizen vastgelegd en hadden we de as eigenlijk al staan. Daarnaast hadden we in de huidige selectie voor de eerste divisie gewoon hele goede spelers met bijvoorbeeld Owusu, Tutuarima en El Jebli. Hamdaoui heeft nog wel iets recht te zetten bij ons. En dan Nijland, die in deze divisie misschien wel veel beter tot zijn recht komt. Van Mieghem heeft dat trouwens al laten zien. En dat met een aanvulling van spelers als Jesse Schuurman en talenten uit onze eigen jeugd.

Waarom breken er zo weinig spelers door uit de eigen opleiding?

In de eerste divisie is de aansluiting makkelijker. In de eredivisie laat je niet zo snel een jongen van 17 jaar debuteren. Maar het klopt, in de afgelopen vijf jaar is er te weinig doorgekomen. In de Achterhoek zit op dit moment wel weer veel talent. Nu krijgen ze een kans, want er komen spelers aan die echt goed zijn en het eerst elftal gaan halen. Daar ben ik van overtuigd. We hebben ook niet voor niets een aantal jeugdspelers vastgelegd.

Maar ook dit seizoen staat er weer veel druk op. Snoei zegt we willen in één seizoen terug. Dat lijkt reëel, nu de eerste twee clubs rechtstreeks promoveren.

We moeten voor promotie spelen. Daar staat iedereen achter. Maar de eerste divisie is een hele aparte competitie. De meest stabiele club komt bij de eerste twee.

Hoe zou jij jezelf omschrijven als technisch manager? Struin jij alle velden af? Ik heb niet altijd die indruk dat je overal je gezicht laat zien.

Ik ga dat meer doen. Omdat ik dat leuk vind en het goed is om te weten welke spelers waar spelen. Het hoort ook bij de functie. Maar er komt zo veel op je af in deze functie dat er vaak geen tijd voor was. Nu probeer ik wat meer taken bij mezelf weg te halen en spelers overal te zien.

Technisch manager Peter Hofstede: 'Dit seizoen moet er weer jeugd doorbreken'

Heb je moeite met het feit dat veel zaken vanuit jouw functie worden uitvergroot?

Ik denk dat ik heel goed de mogelijkheden en onmogelijkheden van deze club ken. Ik weet wat er gevraagd wordt. Dit is een hele mooie maar ook ingewikkelde functie, omdat alles zo onder een vergrootglas ligt. Iedereen ziet wat je doet en iedereen vindt er iets van. Misschien kan ik naar buiten toe in de media wat opener zijn. Het zit ook een beetje in mijn karakter dat ik dat niet snel doe. Maar ik denk dat we transparant zijn en daar staan we ook voor. Alleen kun je ook niet alles vertellen, hoe graag je dat soms ook wil. Maar vanuit de onderhandelingspositie is het soms beter om even niets te zeggen. En ook om privéredenen.

Voel jij veel stress?

Die is er zeker. In de eredivisie is die groter door de kans op degradatie en de enorme belangen. Iedereen wil zich ermee bemoeien en er is soms veel kritiek op je beleid. Dat mag trouwens ook, want De Graafschap is van de Achterhoek. Maar het is niet altijd leuk. Ik zit nu dertig jaar in de voetbalwereld. Inmiddels ken ik heel veel mensen waar je goed zaken mee kan doen. Ik weet hoe het werkt, maar wordt ook nog wel eens verrast. Het is gewoon heel verschillend, maar ik voel me er zeker in thuis.

De Graafschap speelt vanavond zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen thuis tegen Cambuur. Op deze site is daarvan een uitgebreid liveblog te volgen. Later deze dag volgt nog een interview met de technisch directeur van NEC, Wilco van Schaik.