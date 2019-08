Nooit meer verkeerd fietsen dankzij een cursus digitaal navigeren

door Melanie Lokate

Gedurende drie workshops legt gps-instructeur Henk Hilverink uit hoe het werkt. 'Je ziet toch dat veel mensen koudwatervrees hebben,' legt hij uit. 'En is ook niet zo makkelijk. Je moet echt een cursus volgen voor je weet hoe werkt.'

De gouden tip van Hilverink: kijk eerst op de computer hoe de fietsroutes er precies uitzien voor je daadwerkelijk gaat fietsen. 'Stel je voor je gaat op vakantie in Oostenrijk en wilt daar een mooie fietstocht maken. Het zou kunnen dat je via de gps een skiafdaling moet nemen en dat willen we natuurlijk niet.'

Het is allemaal niet zo makkelijk

Lia en Frits Giesbers komen al drie jaar naar de Achterhoek om mee te fietsen tijdens de fietsvierdaagse. Ze overwegen om zo'n systeem aan te passen en daarom volgen ze vandaag de workshop. 'Maar het is echt best moeilijk hoor', zegt Frits. 'Misschien koop ik er wel een keer één, maar dan moet ik ook echt een cursus gaan volgen.' Zijn vrouw Lia vindt het maar niks. 'Ik zeg altijd maar, je moet doen waar je goed in bent. Vraag me om kinderkleding te maken, dan doe ik dat graag. Maar dit? Nee, dat wordt het niet', lacht ze.

'Je ziet veel meer van de omgeving'

Toch zijn anderen die al zo'n systeem hebben er blij mee. José Sterk uit Alkmaar bijvoorbeeld heeft net een digitaal navigatiesysteem gekocht en wilde er nog iets meer van weten. 'Maar je fiets veel rustiger', zegt ze. 'Je ziet veel meer van de omgeving. Je hoeft niet steeds op de kaart te kijken.'

Ze fietst vaak samen met haar man en voordat ze de navigatie hadden, was er soms toch wel strijd. 'We hadden het eigenlijk vanochtend nog', vertelt ze. 'We hebben vandaag de pijlen gevolgd langs de route en we waren het niet met elkaar eens. Door het navigatiesysteem heb je geen discussie meer en wordt het veel gezelliger onderweg', lacht José.

Weer duizenden mensen op de fiets

Voor de Fietsvierdaagse is de navigatie overigens niet nodig. De routes staan overal aangegeven. Fietsvierdaagse De Achterhoek is dinsdag begonnen. Tussen de 2500 en 3000 fietsers nemen deel aan de tocht. Ruim 900 mensen fietsen alle vier de dagen en de rest wordt aangevuld met dagjesmensen. Deelnemers kunnen kiezen voor routes van 30, 45 of 60 kilometer. Ook morgen wordt er nog volop gefietst in de Achterhoek.