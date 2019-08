Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk: 'Het is onverminderd druk'

Hoe gaat het er in de vakantietijd aan toe bij ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk? 'Het is onverminderd druk', zegt Esther de Koning, Hoofd SEH & IC. 'De inwoners uit Harderwijk worden vervangen door de mensen die hier op vakantie zijn.'

In de afgelopen periode werd het zelfs zo druk bij het ziekenhuis, dat een kortstondige instromingsbeperking nodig was. 'We willen toch de kwaliteit van zorg waarborgen. Maar we houden het zo kort mogelijk', zegt De Koning. Omliggende ziekenhuizen en ambulancediensten worden op zo’n moment op de hoogte gebracht van de instromingsbeperking, zodat zij weten waar de patiënt heen kan.

De tekst gaat door onder de video:

Ook tijdens de hitte verliep alles goed in het ziekenhuis. 'De medewerkers werken onverminderd door. Ze hebben veel van de warmte gemerkt, maar het gaat goed.' Mensen kwamen in deze periode met andere klachten binnen, er waren namelijk meer incidenten van oververhitting. Verder waren er in de vakantie veel mensen met allergische reacties op wespensteken.

Op vakantie

De Koning raadt aan om altijd medicatievoorschriften en een eventuele voorgeschiedenis mee te nemen als je op vakantie gaat, zodat er snel gehandeld kan worden wanneer dat nodig is. Verder vertelt ze dat je als toerist altijd bij de dichtstbijzijnde huisarts terecht kunt, die kan kijken of er verdere ziekenhuiszorg nodig is.