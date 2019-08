Fans De Graafschap boycotten uitwedstrijd tegen MVV

'Wij willen dat onze supporters zelf de keuze kunnen maken of zij met eigen auto of met de bus naar een uitwedstrijd gaan', aldus de supportersgroepen SV Superboeren, Brigata Tifosi, Oldies DTC, SYL Winterswijk, DRAN Neede en Didam on Tour in hun gezamenlijke statement.

'Door de zeer beperkte parkeerruimte in Maastricht kunnen echter slechts zo’n honderd supporters met eigen auto. Daarnaast zou er dan slechts één bus mogen afreizen. Dat houdt dus in dat er slechts 160 supporters welkom zijn. En dat is, zeker wanneer een gastenvak vierhonderd plaatsen biedt, veel te weinig.'

Amper parkeergelegenheid

Algemeen directeur Paul Penders van MVV geeft aan tegen fysieke beperkingen aan te lopen omdat alle voertuigen op het parkeerdek geparkeerd moeten worden. Daar kunnen volgens hem acht bussen of veertig auto's worden geparkeerd: 'Dat is de logistieke beperking van het stadion. Rondom het stadion is nagenoeg geen plek voor mensen om met eigen auto’s te parkeren zonder dat de supportersgroepen elkaar treffen. Dat wilden de autoriteiten voorkomen.'

De gemeente geeft aan dat De Graafschap-supporters van harte welkom zijn, mits zij met de verplichte combi afreizen: 'Dat is één van de gangbare maatregelen voor een B-wedstrijd.'

Waarom de wedstrijd tussen MVV en De Graafschap in de risicocategorie van B-wedstrijd wordt geplaatst, wil de Limburgse gemeente niet zeggen. 'Dat is gegaan op basis van diverse overwegingen die gemaakt zijn door het veiligheidsoverleg. Over de inhoud van die overwegingen kunnen we niets zeggen', aldus Maastricht.

Songfestival

In het statement van de supportersgroepen is een opmerking opgenomen over het feit dat Maastricht 'wel het Songfestival wil organiseren, maar nog niet eens vierhonderd Superboeren op een gastvrije manier kan ontvangen.'

Daarover wil Maastricht weinig kwijt: 'Dat is een opmerking voor de rekening van de groepen, met de opmerking dat het één niets met het ander te maken heeft.'