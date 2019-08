NEC houdt grote namen buiten de basis

Cas Odenthal is de verrassing in de basis bij NEC

Thuis tegen FC Eindhoven krijgen de jonge Cas Odenthal en Josef Kvida centraal achterin de voorkeur, waardoor Van den Berg buiten de boot valt. Rens van Eijden is nog niet fit en Mathias Bossaerts begint op de bank, omdat de Belg een deel van de voorbereiding ontbrak door blessures.

In de voorhoede beginnen Anthony Musaba en Jonathan Okita als vleugelspitsen. Dit betekent dat Randy Wolters (foto) zijn basisplaats kwijt is. Mart Dijkstra en Sven Braken ontbraken donderdag op de training. Braken is net vader geworden. Als hij vrijdag niet kan spelen, wordt hij vervangen door Ole Romeny.

Angstgegner

FC Eindhoven is een ware angstgegner van NEC. Vorig jaar werd in De Goffert met 1-0 verloren. En uit werd het 3-2, net als het seizoen daarvoor. In het kampioensjaar 2015 werd in Eindhoven zelfs met 3-0 verloren. Ernie Brandts (foto), die in 2016/17 nog assistent was bij NEC, is nu hoofdtrainer van Eindhoven.

Vermoedelijke opstelling NEC: Branderhorst; Sanniez, Odenthal, Kvida, Kuipers; Overtoom, Ndayishimiye, Van Landschoot; Musaba, Braken (Romeny), Okita.