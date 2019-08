Onstuimig weer op komst, zaterdag zware windstoten

Het wordt zaterdag onstuimig, zo denken de kenners van MeteoGroup uit Wageningen. Er is kans op zware windstoten, die kunnen een kracht hebben van zeventig kilometer per uur.

Pas in de avond en in de nacht naar zondag neemt de wind in kracht af, zo is de verwachting. Er kan zaterdag ook af en toe een bui vallen. Het wordt zo'n 22 graden in onze provincie.

Vrijdag is het flink warmer in Gelderland. 'Het kwik kan oplopen naar 27 graden', vertelt Grieta Spannenburg van MeteoGroup. 'Dat heeft wel tot het gevolg dat er vrijdag kans is op onweer.'

Vandaag 'fraai zomerweer'

Hoe onstuimig de vrijdag en zaterdag zijn, zo rustig zal de donderdag verlopen. 'Het is fraai zomerweer', aldus Spannenburg. 'Er kan zeer lokaal een felle bui vallen, maar 95 procent van Gelderland houdt het droog.' Het wordt donderdag 24 graden.