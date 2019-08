ANALYSE | Vreemde constructies zorgen voor vraagtekens bij NEC

door Jan Sommerdijk

Adrie Bogers, François Gesthuizen en Rogier Meijer vormen een driemanschap. En de technische leiding is in handen van algemeen directeur Wilco van Schaik en hoofdscout Nick Kersten.

Voor de buitenwereld leidt de situatie met drie trainers die werken op basis van gelijkheid toch direct tot de vraag wie de baas is. Wat als ze alle drie een andere mening hebben over de opstelling? Wie bepaalt dan wie er gaat spelen?

François Gesthuizen is degene die het woord voert in de pers en toen hij nog op vakantie was, nam Rogier Meijer die taak op zich. Dat is opvallend, want Adrie Bogers heeft de meeste ervaring. Maar de reden om hem uit de wind te houden heeft te maken met de periode dat hij wel hoofdtrainer was. In 2017 werd hij binnengehaald als assistent-trainer, maar al snel doorgeschoven naar de positie van hoofdtrainer. NEC begon niet sterk aan het seizoen en Bogers lag direct onder vuur bij een deel van het publiek. Er waren zelfs spandoeken tegen hem.

Een zegereeks bracht NEC naar de top van de eerste divisie en het genuil verstomde, maar ondanks de goede resultaten bleef er kritiek op het spel van NEC en werd Bogers in de winterstop vervangen door Pepijn Lijnders. Dat liep uiteindelijk niet goed af. En toen het vorig seizoen misging onder trainer Jack de Gier, moest ook zijn assistent Patrick Pothuizen wijken. Maar Bogers bleef zitten, wellicht vanwege zijn nog doorlopende contract. Samen met Ron de Groot en Rogier Meijer maakte hij het seizoen af.

Schuldgevoel

De reden dat Adrie Bogers krediet heeft, komt mogelijk door schuldgevoel bij algemeen directeur Wilco van Schaik. Dat was degene die ervoor koos Bogers eind 2017 te vervangen door Lijnders. 'Adrie is echt in zijn kracht als assistent', benadrukte de directeur toen meermaals. Maar als assistent was Bogers er ook bij in de mislukte tweede seizoenshelft en bij de teloorgang vorig seizoen.

Twee doorgeschoven jeugdtrainers

Rogier Meijer en François Gesthuizen zitten bij het eerste elftal dankzij hun prestaties bij de jeugd van NEC. Meijer had daar de Onder-19 onder zijn hoede en Gesthuizen de Onder-17. Het idee is om meer eigen jeugd in te passen en daarom dan ook de trainers, die weten wat er in huis is, door te schuiven naar het eerste elftal. Meijer deed dat dus eind vorig seizoen al. Maar hij is nog niet in het bezit van het hoogste trainersdiploma.

Gesthuizen (foto) was in het verleden jeugdtrainer bij NEC. Daarna koos hij voor een carrière als hoofdtrainer en werkte hij onder meer bij Achilles'29 en TOP Oss, waar hij in 2017 ontslagen werd. Daarna keerde hij terug in de jeugdacademie bij NEC, maar had hij waarschijnlijk niet kunnen bevroeden dat hij ooit hoofdtrainer zou worden bij het eerste elftal.

Wie is de baas?

NEC doet daar heel krampachtig geen uitspraken over. Maar qua hiërarchie en ervaring lijkt het erop dat Bogers toch de bepalende factor moet zijn. Ook het feit dat er op woensdagen voortaan een persboycot geldt, lijkt typisch iets uit de koker van Bogers, die zelf ook al besloten trainingen hield en er vorig seizoen ook bij was toen de media niet welkom waren op de trainingen.

Meijer komt van De Graafschap, waar nog nooit een besloten training is gehouden en Gesthuizen stond als hoofdtrainer ook altijd voor openheid. Volgers van de club zijn het er ook wel over eens dat Bogers de bepalende factor is binnen de technische staf, maar hij wordt uit de wind gehouden, doordat hij het woord niet hoeft te voeren in de pers. De aimabele Gesthuizen neemt die taak dus voor zijn rekening.

Geen technisch directeur

Na het gedwongen vertrekt van Remco Oversier eind vorig jaar heeft NEC geen technisch directeur meer. Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft die taak op zich genomen in samenwerking met Nick Kersten, de hoofdscout.

Wilco van Schaik (links) en Nick Kersten

Ze worden daarbij ook nog gesouffleerd door Leen Looijen, die als lid van de Raad van Commissarissen technische zaken in zijn portefeuille heeft. Deze constructie komt deels voort uit bezuinigingen. 'Voor het salaris van een technisch directeur kunnen we beter spelers halen', liet Van Schaik zich al ontvallen. Maar het is ook zeker zo dat de algemeen directeur het ook wel interessant vindt om zich bezig te houden met voetbalzaken. De vraag is of het verstandig is, want in zijn taak als algemeen directeur heeft hij al genoeg problemen op te lossen, zoals het sluitend krijgen van de begroting en het stadion-dossier.

Niet uniek

De combinatie van technisch directeur en algemeen directeur is niet uniek. NEC had van 2014 tot 2016 ook geen technisch directeur. De toenmalige algemeen directeur Bart van Ingen deed technische zaken er ook bij. Maar hij liet zich adviseren door Futuralis, het bureau uit Cuijk dat mee praatte over het technisch beleid bij de club.

Toch is het een riskante constructie, want het afbreukrisico is heel groot. Van Schaik staat binnen NEC voorlopig niet ter discussie, omdat hij goed ligt bij de invloedrijke investeerders van de club en een constante impuls van positiviteit weet te geven binnen NEC, waar negativisme doorgaans hoogtij viert.

Bas Kuipers (foto: Broer van den Boom)

Met Jellert Van Landschoot en Bas Kuipers heeft NEC pas twee spelers gehaald. Dat heeft alles te maken met de precaire financiële situatie waarin de club verkeert. Van Schaik neemt wel een groot risico door technische zaken op zich te nemen. Hij kan nu ook worden afgerekend op sportieve resultaten. De teleurstellende negende plaats van afgelopen seizoen staat al mede op zijn conto en ook het mislopen van promotie in 2018 mag hij zich aanrekenen, omdat hij zich destijds sterk maakte voor de komst van Pepijn Lijnders als hoofdtrainer.

Afbreukrisico

De directeur heeft momenteel op alle fronten de macht binnen NEC, want vanuit de technische staf en hoofdscout Nick Kersten zal niet veel tegengas komen en de Raad van Commissarissen lijkt ook meer op een tandeloze tijger. En de investeerders hebben om verschillende redenen ook wat meer afstand genomen van de club.

Het maakt de positie van de directeur wel kwetsbaar, want vanaf nu is ook hij afhankelijk van een bal binnenkant paal. Van Schaik is echter ambitieus en heeft een tomeloze energie, waardoor hij deze klus toch denkt te kunnen klaren.