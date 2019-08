Landwinkel Ulft jaar na verwoestende brand weer bijna open

De landwinkel van Wim en Gerrie Luemes in Ulft is na de verwoestende brand van augustus 2018 bijna klaar voor heropening. Zowel de winkel als het woonhuis van het gezin ging verloren door het vuur, waarna een onrustige periode volgde.

'Het was een heel hectisch jaar, waarin van alles op het pad kwam waar je niet om gevraagd had', zegt eigenaar Wim Luemes. 'Maar het einde is in zicht, daar zijn we echt blij mee.' Zijn vrouw vult aan: 'We verlangen er ook heel erg naar dat alles weer gewoon loopt hier, dat we gewoon aan het werk zijn.'

Het afgelopen jaar werd gewerkt aan de wederopbouw van de winkel, maar moest het bedrijf tegelijkertijd blijven draaien. 'Het moet allemaal geregeld worden buiten het bedrijf om', legt Wim uit. 'In het begin moest je natuurlijk eerst een idee vormen van ‘wat kun je? Wat wil je?’, en dat vergt toch wel even tijd voor je daar uit bent.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Veel steun uit Ulft

Wim en Gerrie kregen tijdens de wederopbouw veel steun vanuit Ulft. 'Dat ervaren we nog steeds', zegt Gerrie. 'Heel veel mensen die nog belangstelling hebben, toch nog steeds vragen hoe het is, willen helpen vooral met handjes en daar zijn we heel blij mee.'

Inmiddels is de bouw zover gevorderd dat de tijdelijke winkel bijna verhuisd kan worden. 'Ik hoop dat de winkel over drie, vier weken op de nieuwe locatie zit en dat het woonhuis over twee maanden klaar is', vertelt Wim. 'Dan hoop ik dat we een dikke punt erachter kunnen zetten.'

Zie ook: Brand verwoest boerderijwinkel en woonhuis in Ulft