Ted van de Pavert zet de toon: bij eerste twee eindigen met De Graafschap

Hij is weer helemaal fit en ziet er gretig en afgetraind uit. Na een seizoen vol tegenslag wil de 27-jarige Van de Pavert zich dit seizoen weer laten zien. Al is het dan een niveau lager in de eerste divisie. 'Ieder jaar ben je getergd en kijk je uit naar het nieuwe seizoen. En nu misschien wat extra omdat ik weinig heb kunnen spelen en je er dan ook nog eens uit dondert. Het was gewoon klote.'

Een virusinfectie van ongeveer drie maanden en de ziekte van Pfeiffer zorgde voor een dramatisch seizoen voor de Achterhoeker. Zijn bloedwaarden zijn inmiddels al een tijdje weer goed. De stoere centrumverdediger zegt zich goed en sterk te voelen.

Stap voor stap

'Ik ben iets eerder begonnen aan de voorbereiding', vertelt Van de Pavert na de voorlaatste training op weg naar het eerste competitieduel met SC Cambuur. 'Stap voor stap heb ik het gedaan en inmiddels heb ik een aantal keren negentig minuten gespeeld. Ik ben helemaal fit en voel me nu sterk. Dat is het belangrijkste. '

Leidersfiguur

Het is zijn tweede seizoen in zijn tweede periode De Graafschap. Tussen 2010 en 2016 stond de geboren Doetinchemmer ook al onder contract bij de Superboeren. Van de Pavert kwam terug om met zijn ervaring de ploeg in de eredivisie een impuls te geven. Dat is door de blessures en ziekte nog te weinig gelukt al bleef hij ook achter de schermen altijd één van de leiders van de selectie.

Ander spelinzicht

Hij is voor het komende seizoen vol vertrouwen. 'Ik denk dat het goed is dat we nu weer een ander type trainer voor de groep hebben staan. Hij is inderdaad direct en heeft ook een ander spelinzicht', zo vergelijkt Van de Pavert Mike Snoei met zijn voorganger Henk de Jong. 'Er is ook een aantal nieuwe jongens gekomen. We staan er weer goed op denk ik. '

In het mes

Snoei wil met De Graafschap regelmatig 'extreem aanvallend' voetballen. Zeker op de eigen Vijverberg. 'Thuis moet de volle druk erop', vindt ook Van de Pavert. 'We hebben creatieve jongens, maar met iemand als Ralf Seuntjens ook een goed aanspeelpunt. We kunnen dus op verschillende manieren aanvallen. Alleen moet je niet in het mes lopen en de ballen snel weer terugveroveren. Anders krijg je snel counters tegen. Het is zaak daar goed de balans in te vinden. En aanvallen is mooi, maar het belangrijkste is het resultaat.'

Uren maken

Van de Pavert wil direct terug naar de eredivisie. 'Dat moet bij iedereen in de club gaan leven. Het is zaak daar hard mee bezig te zijn en veel uren te maken. We willen gewoon bij de eerste twee eindigen. Met de komst van Jeremy Helmer ziet de selectie er nu goed uit. Daar konden we ook nog wel iets gebruiken. Vrijdag moeten we er klaar voor zijn.'