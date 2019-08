'De boer is dokter van de natuur' en moet daarom op cursus

door Freke Remmers en Melanie Lokate

Binnen acht jaar moeten boeren in Gelderland aan de slag met natuurherstel. Dat stond in het begin dit jaar gelanceerde actieplan 'Natuurinclusieve landbouw'. De gemeente Ede was één van de ondertekenaars en daar worden nu de gratis cursussen bodembiologie en natuurinclusieve landbouw gegeven. De gemeente heeft daarvoor subsidie gekregen van de Europese Unie en de provincie Gelderland.

Herstel duurt jaren

Melkveehouder Floor de Kanter uit Bennekom deed al een keer mee. Tijdens de cursussen leerde ze over moleculen en mineralen in de bodem, stof waar ze ook in haar eigen opleiding nauwelijks iets over had gehoord. 'Alles begint bij het leren kennen van je eigen bodem. Wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat er in onze bodem veel te veel kalium zit. We hadden geen idee wat er allemaal in de bodem gebeurt', vertelt De Kanter.

Na onderzoek bleek dat er kalium is toegevoegd aan het krachtvoer voor de koeien. 'We geven dat nu zo min mogelijk, maar sommige koeien hebben het echt nodig. Om de bodem te laten herstellen, strooien wij nu ieder jaar gips op het land.'

Bekijk de reportage (de tekst gaat verder onder de video):



Volgens De Kanter zie je verbetering. 'Maar het proces gaat jaren duren. Wij hebben de bodem heel lang niet goed behandeld en voor het hersteld is ben je echt tientallen jaren verder.'

Samen leven mét de natuur

'Ook de Rijksoverheid zet in op kringlooplandbouw en in Ede hebben we veel buitengebied. Maar we merkten dat er veel kennistekort is onder boeren: de een is al heel ver, maar de ander vindt het toch lastig. Vorig jaar hebben we deze cursussen al eens gegeven, maar dit jaar hebben we het wat groter opgezet', motiveert adviseur Roshini van den Bergen van de gemeente Ede.

Wethouder Willemien Vreugdenhil legt uit waarom de cursus nodig is (de tekst gaat verder onder de video):



'De boer is de dokter van de natuur,' zegt wethouder Willemien Vreugdenhil. 'We moeten met zijn allen anders gaan denken. We moeten samen gaan leven met de natuur, we hebben maar één moeder aarde.' Volgens haar ligt een sleutel bij de boeren. 'Ook beleidsmedewerkers moeten anders denken hoor, maar de focus moet liggen op hoe we met de grond die we hebben omgaan. We moeten niet kijken of er nieuwbouw, industrie of zonneparken moeten komen. Nee we moeten de bodem behouden.'

Boeren kunnen zich via de site van de gemeente Ede aanmelden voor de cursus.