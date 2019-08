Aanwinst Jeremy Helmer geniet van 'trainen in de natuur' bij De Graafschap

Zijn overgang ging razendsnel. Jeremy Helmer vond zichzelf woensdagochtend ineens terug op het trainingsveld in Doetinchem. 'Lekker rustig in de natuur, dit bevalt me wel.'

door Richard van der Made

De Graafschap huurt de 22-jarige Helmer voor een seizoen van AZ in Alkmaar. Daar speelde hij al enkele wedstrijden in de hoofdmacht. Maar al snel raakte het talent geblesseerd. Ongeveer tien maanden stond de aanvallende middenvelder, die ook op de vleugels uit de voeten kan, langs de kant met een zware hamstringblessure.

Ineens anders

'Een heel vervelend moment, want ik had inderdaad al wat in het eerste gespeeld', vertelt Helmer na zijn eerste training bij SVDW in Doetinchem. 'Ik heb heel lang moeten revalideren, maar toen ik terug kwam van die blessure stond het er ineens heel anders voor. Toen heb ik gezegd eerst maar helemaal fit worden bij Jong AZ. Daarna was het doel ergens weer minuten te maken bij een eerste elftal.'

Weloverwogen

Dat wordt dit seizoen dus De Graafschap, maar wel in de eerste divisie. Helmer heeft er goed over nagedacht. 'Dit is een weloverwogen keuze. Ik kon ook naar een club in de eredivisie waar concrete belangstelling voor mij was. Maar De Graafschap voelt als de juiste club.'

'Van origine ben ik een middenvelder', vervolgt de geboren Amstelvener. 'Daar ligt mijn voorkeur, maar ik kan ook als buitenspeler ingezet worden. Eerst zal ik met de trainer moeten gaan zitten en praten. Hoe we precies gaan spelen. Daarom zal ik vrijdag nog niet in actie komen, dat is te vroeg. '

Wennen

Van de drukke Randstad naar de rustieke Achterhoek. Het is wel even omschakelen. Helmer moet erom lachen, maar ziet het verschil zelfs op het trainingscomplex in Doetinchem. 'Na elf jaar AZ is het wel even wennen, dat ik nu plotseling hier sta', zegt hij. 'Het is heel snel gegaan. Vannacht sliep ik in een hotel in Doetinchem en nu sta ik op dit veld en heb ik ook al meegetraind.'

In de natuur

'Een andere wereld? Ja, ik merk het al een beetje', lacht Helmer als hij om zich heen kijkt naar het prachtige natuurgebied De Zumpe. De voetbalvelden die hier liggen worden binnenkort teruggegeven aan de natuur. De Graafschap verhuist even verderop naar De Bezelhorst. 'Je traint hier echt vol in de natuur', glundert de nieuwe aanwinst van De Graafschap. 'In Alkmaar is dat midden tussen de snelwegen in. Ik vind het lekker rustig, het bevalt me goed.'