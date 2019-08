Mysterieus paars licht gezien? Dít is de oorzaak!

Foto's en video's van een paarse vlek aan de hemel kwamen woensdag via verschillende kanalen binnen bij Omroep Gelderland. Ook een video van een paarse lichtbundel zat erbij. Mensen vroegen zich heel begrijpelijk af wat zij zagen. Ook bij het ufomeldpunt kwamen meerdere meldingen binnen.

Enkele minuten na het publiceren van een artikel over deze vraag, komt een WhatsAppje binnen van Sander Brinkenberg uit Velp. Ook hij was nieuwsgierig toen hij in de nacht van dinsdag op woensdag met vrienden thuis zat en het paarse licht aan de hemel zag.

Het spoor volgen

'Het leek dichtbij te zijn, dus we zijn in de auto gestapt en op onderzoek uit gegaan.' Samen met zijn vrienden volgde hij het licht en kwam uit bij station Presikhaaf. Ze zien het licht bewegen en horen dat er iets over het spoor gaat. Aangekomen bij de spoorwegovergang bij kasteel Biljoen bij Velp, zien ze iets merkwaardigs: een trein met op de locomotief een enorme paarse lichtbundel dendert voorbij.

De video die Sander maakte, stuurde hij naar Omroep Gelderland, zie hieronder:

Meettrein

'Dat zijn geen aliens, dat is gewoon Prorail.' Een woordvoerder van het spoorbedrijf weet bij het zien van de video meteen waar het over gaat. 'Het is een meettrein en daarmee meten we hoe dik de bovenleiding is.' De trein meet waar het licht wordt weerkaatst en waar het de lucht in gaat en weet zo precies hoe dik de draden zijn.

Als de treinen rijden, slijt de bovenleiding. Als de boel te veel slijt, komt Prorail in actie. 'Dat is beter dan het laten knappen, want dan heb je zo een paar dagen vertraging.'

De 'Harry Potter-trein' is volgens de Prorail-woordvoerder overigens geen blijvertje. 'In de toekomst komen er sensoren op de reizigerstreinen die deze taak gaan overnemen.'