Zoenen en bloemen voor 60.000e bezoeker zwembad Klarenbeek

En dat was een mevrouw die al sinds 1952 komt zwemmen in het Arnhemse bad. 'Toen hadden we al een gezinsabonnement. Ik heb dus veel aan dit bad zien veranderen', vertelt de gelukkige bezoekster.

Ze heeft dan ook veel herinneringen aan het bad, maar ze heeft er geen zwembadliefdes aan over gehouden. 'Wel hadden we destijds een jongens een meisjesbad. Als we wilden zwemmen lagen we in het meisjesbad, als we wilden klieren lagen we in het jongensbad.'

Nog altijd gaat de vrouw met veel plezier. Dit seizoen is ze al 105 keer wezen zwemmen in Klarenbeek.

Bekijk het moment hier: