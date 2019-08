Youssef El Jebli: Van Albert Heijn medewerker naar Champions League?

Youssef El Jebli staat vrijdagavond bij de aftrap van het nieuwe seizoen van De Graafschap gewoon in de basis. Een transfer naar het Roemeense Cluj is nog altijd een mogelijkheid, maar de middenvelder heeft al een tijdje niets meer gehoord.

door Richard van der Made

'Het is de enige club waarbij op dit moment nog iets speelt rondom mij', geeft El Jebli openhartig aan na de training van woensdag. PEC Zwolle en ook een club in het Midden Oosten toonden interesse in de technicus, maar serieus werd het nooit. Dat geldt vooralsnog ook voor Cluj dat zich via de voorrondes nog zou kunnen plaatsen voor de groepsfase Champions League. Voor El Jebli uiteraard een interessant avontuur. Vanavond spelen de Roemenen tegen Celtic. El Jebli kan niet anders dan afwachten. 'Ze duwen niet door. Ze zeggen dat ze een bod zouden doen, maar tot nu toe gebeurt dat niet.'

Medewerker Albert Heijn

Algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp bevestigde woensdag ook dat er tot op heden geen bod is ontvangen vanuit Cluj. 'Concreet is er niets', meldt Ostendorp. El Jebli mag voor een gelimiteerde transfersom uit Doetinchem vertrekken en De Graafschap zegt de speler ook wel een transfer te gunnen. De ambitieuze middenvelder blijft daarom hopen. 'Het is niet alleen het geld, maar ook sportief. Als medewerker van de Albert Heijn vijf jaar later naar een club die Champions League kan spelen. Als dat zou kunnen lukken, waarom niet?'

Gevoelsmens

Voorlopig lijkt er echter weinig schot in de zaak te zitten. Een probleem vindt El Jebli dat echter niet. 'Ik sta hier onder contract en heb het echt naar mijn zin. Iedereen zegt bij de club dat ik moet blijven. Dat geeft mij een boost om ook vrijdag (Cambuur thuis, RvdM) alles te geven. Ik ben een gevoelsmens en zal ook nooit zomaar ja zeggen. Eerst moet ik de voorwaarden goed kennen. Wat hebben ze te bieden en in wat voor stadje kom ik daar bijvoorbeeld terecht.'

Promotie

El Jebli richt zich met De Graafschap dus op de start van de nieuwe competitie. Een terugkeer naar de eerste divisie ziet hij niet als straf. Zijn populariteit bij de achterban is groot en van de nieuwe trainer Mike Snoei krijgt de geboren Utrechter veel lof toegezwaaid. Zo liet Snoei vorige week nog weten El Jebli altijd in zijn elftal op te nemen en noemde hij hem 'de kers op de taart.' El Jebli glundert ervan. 'We hebben een selectie die 100 procent bovenin mee gaat spelen. Hopelijk gaan we weer meedoen voor promotie. En nee, nerveus word ik hier niet van. Ik ben een prof als ik op het veld sta. Anderen worden misschien zenuwachtig als iets lang duurt. Bij mij is dat totaal niet aan de orde.'