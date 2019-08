Dronken duo dat vlag jatte in Nijmegen: spijt en een kater

Hij hing er pas een paar weken; een joekel van een vlag van anderhalf bij drie meter boven op het dak van hotel Credible in Nijmegen. Twee dronken waaghalzen gingen er in de nacht van dinsdag op woensdag mee vandoor. De volgende ochtend hadden ze niet alleen een kater, maar ook spijt.

door Rob Haverkamp

Balen natuurlijk voor eigenaar Mark Nijhuis. De gloednieuwe vlag kostte hem 270 euro. En toen was ie ineens weg. 'Maar hij is inmiddels ook weer terug', meldt Nijhuis lachend. 'Iemand kreeg last van zijn geweten. Ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van iemand die zich schuldig voelde en ook een behoorlijke kater had.' De beller voelde zich zo stom en wilde de vlag komen terugbrengen.

Wasmachine

'Respect dat je mij in ieder geval durft te bellen', reageerde de hoteleigenaar sympathiek. 'Fijn dat je hem terug komt brengen, doe maar zo snel mogelijk als het even kan'. Dat bleek iets gecompliceerder te liggen dan gedacht. 'We hebben hem in de wasmachine gegooid, dus we moeten even wachten', was het antwoord van de vlaggendief.

'Ik hoop dat je hem dan niet op 90 graden hebt gewassen', reageerde Nijhuis. 'Want dan moet je hem alsnog gaan vergoeden.' Maar dat bleek niet het geval. 'Hij heeft hem in combinatie met een grote bos bloemen zojuist terug gebracht.'

Gelukkig goed gegaan

De dronken vlagrovers hebben nog geluk gehad, meent Nijhuis. 'Dat is eigenlijk het grootste risico geweest. Dat je met je zatte harses van het dak af zou sodemieteren. Dat is gelukkig niet gebeurd'. Het duo is over de daken van aangrenzende panden richting de vlag geklommen.

Een buurvrouw werd daar wakker van. Ze hoorde mensen over haar dak lopen en zag wat ze van plan waren. De vrouw belde haar buren, maar de vlag was al gestolen toen medewerkers gingen kijken.

Kauwgomballenautomaat

De hoteleigenaar is ook jong geweest en baldadig. Zijn vriendin herinnerde hem er fijntjes aan dat hij zelf ooit in een dronken bui een loodzware kauwgomballenautomaat stal. Toen had hij ook spijt en een kater.

'Daar hadden we ook een paar man voor nodig om die het studentenhuis in te krijgen', herinnert hij zich lachend. 'Maar als je een borrel op hebt dan kom je tot krachten die je niet kent. Want de dag erna het ding terug brengen kostte nóg veel meer moeite.'