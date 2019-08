Foutparkeerder krijgt gelijk van rechter: 'Tiel heeft borden niet op orde'

door Menno Provoost

De bestuurder kreeg al in november 2016 een bekeuring van 90 euro voor het parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders zonder dat er een vergunning was voor zijn auto. Op deze locatie aan de Nieuwe Tielseweg staat een bord dat het tijdens winkeltijden een parkeerschijfzone is. Op een onderbord staat dat de parkeerplaatsen buiten deze tijden alleen voor vergunninghouders zijn. De man voerde aan dat hij het bord over de parkeersituatie niet kon zien doordat er een grote auto voor geparkeerd stond. De borden zouden volgens hem verkeerd opgesteld staan.

De automobilist stapte daarom eind 2017 naar de kantonrechter, maar trok daar aan het kortste eind en moest de boete betalen. In hoger beroep komt het gerechtshof nu echter tot een andere conclusie. Volgens het hof klopt de wijze van het aanduiden van de vergunninghoudersplaatsen überhaupt niet. Dit moet aangeduid worden met een apart bord over parkeren voor vergunninghouders en niet als onderbord van een bord over de parkeerschijfzone.

Tiel 'bestudeert de uitspraak' nog

Het hof vernietigt dus de beslissing van de kantonrechter en de door de officier van justitie opgelegde boete. De man krijgt het geld terug. De gemeente Tiel heeft nog geen wijzigingen aangebracht in de parkeersituatie en kan niet aangeven of dit op meerdere plaatsen in de stad voor komt. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente de uitspraak bestudeert om daarna eventuele vervolgstappen te bepalen.

Parkeerwachters

Het gerechtshof deed recent ook uitspraak in een hoger beroep over een parkeerboete voor het negeren van een parkeerverbod aan de Oude Haven in Tiel. Volgens de bestuurder zouden de parkeerwachters van Avri helemaal niet bevoegd zijn om boetes uit te schrijven. Dit zou namelijk voorbehouden zijn aan mensen die voor de overheid werken.

Zoals meerdere gemeenten heeft Tiel dit werk aan Avri uitbesteed. Het hof constateert dat daar niets mis mee is. Avri is een zogenoemd openbaar lichaam, een samenwerkingsverband van acht gemeenten. De organisatie voldoet volgens het hof aan alle voorwaarden om Buitengewoon Opsporingsambtenaren in dienst te hebben. Aan de bevoegdheid van de parkeerwachter is dus geen twijfel.