Bestrijding eikenprocessierups kost Gelderland miljoenen, kijk hier hoeveel jouw gemeente kwijt is

De overlast van de rups is inmiddels over zijn hoogtepunt. Dat betekent niet dat de bestrijding klaar is. De provincie laat weten dat er tot nu toe langs provinciale wegen bijna 160.000 euro is uitgetrokken voor het spuiten en verwijderen van nesten. Dat bedrag loopt naar schatting nog op tot ruim 630.000 euro, want de provincie denkt nog wel tot eind van dit jaar bezig te zijn met de bestrijding.

Kosten dit jaar fors hoger

Ook veel gemeenten geven aan nog niet klaar te zijn met het weghalen van de nesten. Daarom hebben ook zij nog lang niet allemaal in kaart hoeveel de bestrijding uiteindelijk gaat kosten. De gemeente Epe bijvoorbeeld laat weten dat ze nog geen bedrag weet, maar dat de kosten naar schatting zo'n 3 tot 5 keer hoger zullen zijn dan voorgaande jaren. Ook Wijchen, Druten en Aalten schatten in dat de kosten dit jaar fors hoger zullen zijn. Doetinchem verwacht zelfs dat de teller op zo'n 250.000 euro komt te staan, Ede zegt dat het bedrag wel eens op kan lopen tot 3 ton.

Andere gemeenten hebben die optelsom al wel gemaakt. De kosten van de totale bestrijding (preventief en curatief) variëren van zo'n 10.000 euro in Beuningen en Zaltbommel tot zo'n 200.000 euro in Apeldoorn. In Apeldoorn heeft de gemeente ongeveer 15.000 eiken behandeld en 2500 nesten verwijderd.

Kijk in onderstaand kaartje hoeveel jouw gemeente kwijt is/denkt te zijn aan de bestrijding van de eikenprocessierups (de tekst gaat daaronder verder):

'Geld op voor ongediertebestrijding'

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) denkt dat het geld voor ongediertebestrijding bij gemeenten inmiddels grotendeels op is. Het centrum verwacht dat er daardoor minder of helemaal geen geld meer is om bijvoorbeeld ratten te bestrijden. 'Er is veel geld gaan zitten in het wegzuigen van rupsen en de nesten daarvan. Onze verwachting is dan ook dat we richting het einde van het jaar meer overlast gaan krijgen van andere plaagdieren', aldus directeur Bastiaan Meerburg.

Evaluatie bestrijding na de zomer

Veel gemeenten laten weten dat ze de aanpak van de jeukrups nog niet geëvalueerd hebben. De meesten gaan dit na de zomer doen en besluiten dan ook of ze de bestrijding volgend jaar anders gaan doen of niet.

Ook in Overbetuwe is nog niet geëvalueerd, maar weten ze al wel dat ze het volgend jaar gedeeltelijk anders gaan doen. Ze gaan op twee locaties nestkasten voor mezen ophangen. Ook gaan ze onderzoeken waarom er in enkele straten in de gemeente met eiken helemaal geen overlast is geweest.

Oldebroek heeft al deels geëvalueerd. Daar willen ze volgend jaar verschillende bestrijdingsmogelijkheden combineren, zoals zuigen, plaatselijk spuiten en het inzetten van natuurlijke vijanden. Ook willen ze in de gemeente bij bijvoorbeeld speelterreinen en winkelcentra selectief eiken gaan kappen.

Meerdere gemeenten geven aan dat biodiversiteit belangrijker gaat worden in het gemeentelijk beleid om te komen tot een duurzaam ecologisch evenwicht.

Meeste aanvragen kapvergunning geweigerd

De gemeente heeft de bestrijding van de jeukrups op gemeentelijke grond voor haar rekening genomen. Particulieren moesten in bijna alle gemeenten zelf opdraaien voor de bestrijding op eigen terrein. Alleen in Arnhem konden particulieren een compensatie krijgen.

Op de vraag of er vanwege de overlast kapvergunningen zijn aangevraagd door particulieren antwoorden de meeste gemeenten met: nee. In sommige gemeenten deed een enkeling dit, zoals in Brummen (4), Harderwijk (2) en Ermelo (3). Uitspringer is de gemeenten Oude IJsselstreek. Daar vroegen ongeveer 25 mensen een kapvergunning aan voor zo'n 120 eiken.

De meeste gemeenten, waaronder ook Oude IJsselstreek, hebben de kapvergunningen niet verleend. Ze vinden kap geen goede oplossing voor de rups. Een woordvoerder van de gemeente Brummen zegt daarover: 'Er zijn voldoende andere maatregelen om de overlast te beperken of te voorkomen. Als er geen eiken zijn, eten de rupsen wel wat anders. Ze hebben immers honger.'

