Wonen in een voormalige school? Het kan vanaf nu in Doesburg

Wie op zoek is naar tijdelijke woonruimte in Doesburg, kan proberen om een kamer te bemachtigen in een voormalig schoolgebouw aan de Begoniastraat. Om vernielingen te voorkomen, laat de gemeente het pand tijdelijk onder anti-kraak voorwaarden verhuren. De gemeente besluit later over de verdere toekomst van de oude school.

De start van de zomervakantie betekende het einde van locatie Ooi van De Horizon in Doesburg. De basisschool gaat niet meer open vanwege een dalend aantal leerlingen.

Avontuurlijk wonen

Voor het voormalig schoolgebouw is de stichting VoorkomLeegstand op zoek naar bewoners die van avontuurlijk wonen houden. Je woont op basis van bruikleen (anti-kraak) in een klaslokaal waar je zelf een woon- en slaapkamer kan inrichten. In totaal zijn er tien lokalen beschikbaar. De toiletten en douches moeten de huurders delen.

Volgens Renato Sahadat van VoorkomLeegstand hebben de eerste geïnteresseerden zich al gemeld. 'We hebben volgende week in ieder geval één bezichtiging gepland.' Om in aanmerking te komen voor de woonruimte moet je wel aan diverse eisen voldoen. Zo moet je een aantoonbaar vast inkomen hebben en tenminste 18 jaar oud zijn. Kinderen of huisdieren zijn niet toegestaan.

Wijkcentrum of woningen?

Hoe lang de huurders kunnen blijven, is onduidelijk. 'We hebben een overeenkomst voor een half jaar', aldus woordvoerder Laura van der Lecq van de gemeente Doesburg. Officieel is het pand nu nog van de Stichting IJsselgraaf, de scholenorganisatie. 'We zitten in de overdracht. Zij zijn vertrokken uit het pand en wij nemen het gebouw nu weer over', aldus van der Lecq.

Wat de gemeente uiteindelijk met het gebouw wil, is nog niet duidelijk. Van sloop lijkt vooralsnog geen sprake. Verschillende partijen, waaronder wijkraad de Ooi, worden betrokken bij de nieuwe invulling van het pand. Via Facebook konden omwonenden onlangs suggesties aandragen. Een wijkcentrum en betaalbare woningen voor jongeren werden onder meer genoemd.

De gemeente neemt uiteindelijk een besluit over de invulling van het voormalige schoolgebouw.