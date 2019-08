Gratis cursus 'Duits voor winkelpersoneel' in Winterswijk

Zo wil een Duitse klant toch echt met 'Sie' - ofwel u - worden aangesproken, blijkt uit de cursus. Die staat twee keer op het programma; op 23 en 30 september. 'Beide cursusdagen zitten vol, met telkens twaalf deelnemers', zegt Tycho Geurkink, initiatiefnemer van de cursus voor winkelpersoneel in Winterswijk.

Stageopdracht

Geurkink is de enige Nederlandse student bedrijfseconomie aan de Westfälische Fachhochschule in het Duitse Bocholt. Hij koos de Nederlands-Duitse netwerkorganisatie Grenzhoppers als stageplek en richtte de Grenzhoppers Business School op. De cursus Duits is ook een stageopdracht.

'Ze praten al goed Duits in de winkels, maar ik denk dat het nog beter kan. Zo leren ze tijdens de cursus ook iets van de Duitse cultuur', zegt Geurkink. 'Het is voor winkelpersoneel hier enorm belangrijk klantvriendelijk te zijn en de Duitse klanten zo goed mogelijk te helpen.'

Cursus voor handhavers

In Winterswijk komen jaarlijks ruim zes miljoen bezoekers en bijna de helft is afkomstig van over de Duitse grens. De handhavers in Winterswijk en Aalten hebben de cursus Duits al gehad en daar is dit initiatief uit voortgekomen.

De cursus voor winkelpersoneel krijgt na Winterswijk een vervolg in onder meer Aalten. In Winterswijk komt er volgend jaar een cursus voor horeca- en campingpersoneel. 'En er is behoefte aan cursussen op juridisch en fiscaal vlak', zegt Geurkink. 'Er komen ook cursussen aan de andere kant van de grens, in het Nederlands voor Duitsers.'

