Overlast van wespen neemt toe, maar: 'Ze zijn nuttig, omarm ze'

Op terrasjes, in de tuin, op strandjes of in de speeltuin.Wespen laten zich steeds meer zien in deze periode. Ongediertebestrijders draaien overuren en rustig buiten zitten met een drankje is er op sommige plekken niet meer bij. Toch hoeven we niet zo bang te zijn voor de geel-zwarte beestjes. Bovendien blijken ze uiterst nuttig.

'Het is heel logisch dat we ze nu meer zien', zegt Bastiaan Meerbug, directeur van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen. 'De mannetjes zijn geboren en vliegen nu uit, dat is wat we nu zien.' En daar blijft het niet bij. 'Over een paar weken komen daar ook de vrouwtjes bij, dan zullen ze nog meer waargenomen worden', voorspelt hij.

Toch moeten we volgens Meerburg niet zo negatief naar de wesp kijken. 'Ze zijn eigenlijk heel nuttig. Omarm ze wat meer, zou ik zeggen.' Daarbij hebben we sinds kort te maken met een relatief nieuwe wespensoort in Nederland: de Franse veldwesp. 'Dat is een wesp die meerdere nesten maakt naast elkaar. Maar hij komt niet af op je frisdrank, bijvoorbeeld. Ze zijn juist heel nuttig, want ze eten ontzettend veel vliegen en muggen.'

Drukte bij ongediertebestrijders

Ongediertebestrijders draaien ondertussen overuren. Uit een rondgang langs diverse bestrijders blijkt dat het op veel plekken al net zo druk is als vorig jaar. 'Het is heel erg druk, we krijgen wel 50 á 60 meldingen per dag', zegt een medewerkster van een bestrijdingsbedrijf uit Vaassen. Even verderop in Putten kunnen ze de drukte ook maar met moeite bolwerken en is het zelfs drukker dan vorig jaar. 'We hebben misschien wel 60 procent meer meldingen.' Bij een bestrijder in Winterswijk is het juist rustiger dan vorig jaar. 'Het moet geloof ik nog een beetje op gang komen.'

Die regionale verschillen zijn volgens Meerburg niet gek. 'Dat is eigenlijk een normaal beeld. Het kan regionaal heel erg verschillen.' Ook verschilt het per plek welke wesp overlast geeft. De gewone wesp en de Duitse wesp zijn de soorten die op zoetigheid afkomen en de meeste overlast veroorzaken. 'Maar je ziet op sommige plekken dat er juist veel meldingen over de Franse veldwesp binnenkomen.'

Dat merkt ook bestrijder Martijn Hengeveld uit De Heurne. 'Het valt me wel op dat ik steeds meer meldingen krijg van de Franse veldwesp. Dan heb je dus te maken met meerdere nesten. Het heeft dan soms geen zin om er één te verwijderen. Ik blijf wel eerlijk tegen de mensen.'

Nesten laten zitten

Bastiaan Meerburg gaat nog een stapje verder. 'De meeste nesten kun je eigenlijk laten hangen. Natuurlijk moet je van nesten af die aan de handgrepen van auto's zitten, op deuren en op randen van kliko's enzo, maar een nest in een boom, of in een struik waar je verder niet veel bij in de buurt hoeft te komen, kun je prima laten hangen.'

Daar kan hij zelf over meepraten. 'Ik had in een boom in mijn tuin vorig jaar een nest zitten van hoornaars, dat zijn van die grote wespen van drie tot vier centimeter. Voor de meeste mensen zijn dat vreselijk enge beesten, maar het zijn eigenlijk 'gentle giants', omdat ze veel minder agressief zijn en niet snel zullen steken'.

Ook nesten van de Duitse wesp en de gewone wesp kun je volgens Meerburg vaak prima laten zitten. 'En als je er toch vanaf wil, schakel dan een professional in. Ga het in ieder geval niet zelf proberen, dan ben je straks nog veel verder van huis.'