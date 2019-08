Angst na invoering boerkaverbod: 'Waar gaat dit heen?'

door Sven Strijbosch

Vorige week zaterdag werd een vrouw in een Nijmeegse speeltuin aangesproken op haar niqaab. Volgens het aanwezige personeel was dat niet de bedoeling aangezien het boerkaverbod sinds 1 augustus is ingegaan. Onterecht, meende de gemeente Nijmegen later. Het ging namelijk niet om een overheidsgebouw. De vrouw kreeg een taart en excuses van de gemeente.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Niqaab Buddies

'Ik heb deze zuster opgebeld en gevraagd hoe het met haar ging. Ze was gelukkig heel erg rustig', vertelt de Nijmeegse Fatiha Kortman, oprichter van Niqaab Buddies. Door het hele land zijn er inmiddels WhatsApp-groepen gemaakt met daarin draagsters van een niqaab of boerka en buddies. Op het moment dat iemand zich onveilig voelt kan er via de groepsapp hulp worden ingeschakeld. 'Het blijft doorstromen. Ik ben al dagen bezig om mensen toe te voegen. Het is heel erg druk', benadrukt Kortman.

Bij het Meldpunt Islamofobie zitten ze ondertussen ook niet stil. Er komen regelmatig meldingen binnen van vrouwen die zich onveilig voelen. 'Je merkt dat mensen het heft in eigen hand gaan nemen', vertelt een medewerker. Vrijdagmiddag werd er een demonstratie georganiseerd tegen het verbod in Den Haag. Die demonstratie was overigens omringd door regels. Deelnemers mochten absoluut niet met de media praten, eigen demonstratiemateriaal was verboden en ook mochten er geen kreten of leuzen worden geuit.

Tekst gaat verder onder foto.

De demonstratie in Den Haag - Foto: Omroep Gelderland

Saïd Bouharrou merkt dat het verbod leeft binnen de moskeeën. 'We verwachten namelijk dat het hier niet bij blijft. Tien jaar geleden konden we ons dit verbod niet voorstellen, maar het is er nu wel. Komt er dan ook een hoofddoekjesverbod?', vraagt hij zich af. Onder meer PVV-leider Geert Wilders heeft daar al toe opgeroepen. 'We maken ons zorgen om het politieke klimaat. Het splijt de samenleving terwijl de overheid polarisatie juist tegen moet gaan', aldus de vice-voorzitter van de Raad van Marokkaanse Moskeeën uit Nederasselt.

Bouharrou kent nog geen grote incidenten tegen niqaabdraagsters, maar merkt dat het gevoel van onveiligheid toeneemt. 'Burgers durven zich steeds meer uit te spreken. Dit verbod legitimeert dat ze bijvoorbeeld zelf gaan handhaven', vertelt hij. 'Voor welk probleem is dit nou precies een oplossing?'

Overgrote meerderheid vóór verbod

Toch blijkt uit een onlangs gehouden peiling van Maurice de Hond dat 73 procent van de Nederlanders achter het ingevoerde verbod staat. Een verbod dat ook geldt voor niqaabs, integraalhelmen en bivakmutsen. Meer dan de helft van de ondervraagden zegt zich onveilig te voelen op het moment dat ze iemand in een boerka zien.

Zie ook: