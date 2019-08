Jong Europees muziektalent bijeen in Ede

In trainingscentrum Akoesticum in Ede oefenen vanaf woensdag ruim zeventig musici van 14 tot en met 17 jaar uit heel Europa voor concerten later deze maand in Amsterdam en Brussel. Ze nemen deel aan het nieuwe initiatief voor 'verborgen talenten' van het Koninklijk Concertgebouworkest, RCO Young.

Er zijn 27 nationaliteiten vertegenwoordigd bij de eerste editie van het project. Stichting Akoesticum is trots en vereerd dat het Koninklijk Concertgebouworkest heeft gekozen voor haar trainingscentrum als thuisbasis voor het nieuw opgerichte internationale jeugdorkest RCO Young.

Muzikaal 'zomerkamp'

Tijdens het muzikale 'zomerkamp' in Ede krijgen de talenten onder meer lessen van musici van het Concertgebouworkest. Het is de bedoeling dat er jaarlijks zo'n jong Europees orkest wordt gevormd.

Muziekdocenten, dirigenten van lokale jeugdorkesten, schoolbands, fanfares en andere professionals kunnen jongeren voordragen om auditie te doen. Het jeugdorkest is met name bedoeld voor jonge musici die door hun achtergrond misschien niet zo gemakkelijk verder doordringen in de muziekwereld.



Uit RCO Young worden eerst vijf ensembles gevormd die concerten zullen geven in het Vondelpark Theater op 18 augustus en in het RCO House op 22 augustus, allebei in Amsterdam. Op 23 en 24 augustus wordt het helemaal menens: dan zal RCO Young zich als orkest presenteren onder leiding van de Spaanse dirigent Pablo Heras-Casado in respectievelijk Het Concertgebouw in Amsterdam en in Flagey in Brussel.