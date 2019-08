Uitgebrande auto waarschijnlijk gebruikt bij ramkraak in Wijchen

De getuige zag het duo in de auto stappen. Terwijl het onderzoek bij de winkel nog bezig was, kwam er een melding van een autobrand bij recreatiegebied Berendonck.

Inbraak in Nijmegen

Het voertuig blijkt ergens in de afgelopen dagen te zijn gestolen bij een inbraak in de wijk Zwanenveld in Nijmegen. Wanneer dat precies is gebeurd, is volgens de politie nog onbekend. Dinsdagochtend is aan de Draaiom ook nog een scooter gevonden, die waarschijnlijk bij dezelfde inbraak is gestolen.

Gewoon open

De parfumerie in Wijchen is woensdag gewoon open. De daders hebben volgens een medewerkster schappen leeggetrokken, maar die zijn inmiddels weer bijgevuld.

Tekst gaat verder onder de foto:



De plek van de ramkraak. Foto: Omroep Gelderland

Ook buiten wijst niets erop dat de parfumerie vanochtend is getroffen door een ramkraak. Toch kan de schade volgens de medewerkster nog flink oplopen, omdat de daders 'precies wisten welke parfum ze moesten hebben'. Hoe groot de schade exact is, is nog onduidelijk.

Zoektocht naar daders

De politie is nog op zoek naar de daders. Mensen die woensdagochtend iets opvallends hebben gezien in het centrum van Wijchen of camerabeelden hebben, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Hetzelfde geldt voor mensen die iets hebben gezien in de omgeving van de Berendonck of informatie hebben over het dumpen van de scooter of de woninginbraak.

