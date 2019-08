Actrice Audrey Hepburn krijgt standbeeld in Velp

In 1939 komt de tienjarige Audrey vanuit Londen naar Arnhem om bij haar moeder, Ella barones van Heemstra, te komen wonen. Haar ouders zijn dan al een aantal jaar gescheiden. De barones hoopt dat Nederland, net als in de Eerste Wereldoorlog, neutraal zal kunnen blijven en dat haar dochter hier gespaard van oorlogsgeweld kan opgroeien. Ze krijgt helaas ongelijk, op 10 mei 1940 vallen de Duitsers Nederland binnen. Het gezin woont de eerste jaren van de oorlog aan de Arnhemse Jansbinnensingel. Audrey gaat naar school in de Burgemeesterswijk en in haar vrije tijd volgt ze balletlessen op de Arnhemse Muziekschool.

Halverwege de oorlog verhuist het gezin naar Villa de Beukenhof aan de Rozendaalselaan in Velp, waar ze intrekken bij Audrey's opa, baron Aarnoud van Heemstra, de oud-burgemeester van Arnhem en oud-gouverneur van Suriname. Daar blijven ze wonen tot na de bevrijding.

Audrey Hepburn als actrice - foto publiek domein

De Amerikaanse auteur Robert Matzen schreef over die oorlogsjaren het boek: “Dutch Girl”, dat afgelopen april in de Verenigde Staten verscheen. Dit boek was de aanleiding voor een aantal Velpenaren om een bronzen beeldje van Audrey Hepburn te laten maken en dat te plaatsen op de plek waar zij gewoond heeft.



De villa bestaat niet meer, er staat nu een appartementencomplex, Nieuw Beukenhof. Het standbeeld, dat de jonge Audrey als danseres voorstelt, komt daar in de voortuin te staan. Het wordt op 14 september om 14.00 uur onthuld. Aansluitend, om 15.30 uur, is er in de Grote Kerk in Velp een bijeenkomst, waar ook de Nederlandse vertaling van Robert Matzen's boek: "Het Nederlandse meisje, Audrey Hepburn, haar tijd in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog“ wordt gepresenteerd. Hanneke Groenteman interviewt Luca Dotti en Robert Matzen.