Vernielingen aan openluchttheater bij Gendringen

'Het is in- en intriest', begint Rob Berentsen, pennigmeester van het theater. 'De vandalen hebben boomstammen uit het bos gehaald en die van bovenaan de tribunes naar beneden gegooid. Daardoor zijn verschillende bakstenen van de zitbanken afgebroken.'

Het is niet de eerste keer dat het theater te maken heeft met vandalen. 'In het verleden zijn verschillende deuren vernield, die we hebben moeten restaureren. Daarnaast hebben we ook te maken gehad met graffiti', vertelt Berentsen. De vernielingen zijn waarschijnlijk aangericht in de nacht van 2 op 3 augustus.

Op zoek naar getuigen

'We zijn slechts een groep vrijwilligers en nu moeten we weer schade herstellen', vertelt de penningmeester. Het theater hoopt dat er getuigen zijn die wat gezien hebben. 'Er is altijd wel bedrijvigheid rond het theater met mensen die in het bos rondlopen of er sporten. Wij hopen dat mensen die iets gezien hebben zich bij ons melden.'