Kinderen hoeven niet langer de cel in na licht vergrijp

Kinderen hoeven vanaf september in Gelderland niet meer de cel in voor kleine overtredingen. In plaats daarvan worden zij streng aangesproken door een agent in bijzijn van ouders.

Sinds vorig jaar juli experimenteert de politie in Twente met de nieuwe aanpak. Kinderen van 12 tot 18 jaar worden bij een eerste, lichte overtreding niet naar de cel gestuurd, maar streng aangesproken op hun gedrag.

Dat blijkt een succes. Kinderen die rond de tafel zitten met de politie, in bijzijn van ouders, vallen in 70 procent van de gevallen niet terug in de criminaliteit. Daarom wordt de maatregel nu landelijk uitgerold.

Dat zorgt er volgens Jeannette de Vries, parketsecretaris bij het OM, voor dat er jaarlijks duizenden kinderen niet meer in de cel belanden. Samen met Nicole Olbertz, operationeel specialist bij de politie Twente, startte zij de proef. De eerste provincies waar de nieuwe aanpak geldt zijn Gelderland en Overijssel. Vanaf september worden kinderen daar in de meeste gevallen niet meer op dezelfde manier behandeld als volwassenen.

Huilende kinderen in de cel

Zo'n regulier volwassenentraject hakt er nogal flink in bij minderjarigen. Experts geven aan dat het voor veel kinderen een traumatische ervaring is. Hoe jonger het kind, hoe heftiger de mentale effecten.

De jeugd wordt net als volwassenen vervoerd met een politiewagen. Op het bureau worden foto's gemaakt en vingerafdrukken afgenomen. Agenten plaatsen de kinderen dan in een cel en verhoren ze, na ongeveer zes uur wachten, met bijstand van een advocaat. Ook wanneer een kind mogelijk alleen een blikje frisdrank uit de supermarktrekken heeft gejat. 'Stel je voor dat je als 12- of 13-jarige alleen met al die agenten zo'n traject moet doorlopen', zegt De Vries. 'Dat is doodeng.'

Politiecollega Olbertz vond het volgens haar tijd voor verandering, toen ze een dertienjarige jongen huilend in de cel zag zitten. 'De politie besloot toen: dit willen wij niet langer', vertelt De Vries.

Meteen naar huis

Wanneer de politie nu een kind betrapt op een lichte overtreding, worden de ouders gebeld en plannen de partijen binnen één week een reprimandegesprek. 'Ze mogen dan meteen naar huis', voegt de OM-secretaris toe. 'Ik heb zelf dit soort gesprekken gevoerd. We vragen dan waarom de kinderen het deden en we leggen uit dat het voor anderen heel vervelend is. En dat werkt. Meestal blijkt dan dat de kinderen niet eens écht nadachten over wat ze deden. Het is dan gewoon baldadigheid.'

Hoewel de maatregel officieel pas vanaf september geldt in Oost-Nederland, worden de jonge wetsovertreders in de praktijk per direct volgens de nieuwe weg behandeld. Zware overtredingen worden wél gewoon op de oude manier aangepakt. Waar de grens ligt tussen een lichte of zware overtreding, die is bewust vrijgelaten. 'We hebben in Twente gemerkt dat de beoordeling van de lokale politie daar professioneel genoeg voor is', besluit De Vries.