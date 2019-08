Nederasselt: Het Mazing Joy koor zoekt een tijdelijke dirigent

Koor Mazing Joy is opgericht als katholiek kerkkoor en we zingen dan ook gemiddeld 3x per maand in de vieringen van Balgoy en Nederasselt. Maar daarnaast richten we ons ook op het ontwikkelen van (inter)culturele muzikale voorstellingen met een boodschap, vaak gekoppeld aan een goed doel. Denk daarbij aan het uitvoeren van musicals en het verzorgen van vredesconcerten. Naast kerkdiensten in Balgoy en Nederasselt werken we mee aan bruiloften en uitvaarten, en aan koren- en kerstfestivals.

We vormen met 25 leden een meerstemmig koor voor jong en oud en man en vrouw, bestaande uit sopranen, hoge en lage alten en bassen, dat met begeleiding van piano, gitaar en accordeon voor een professionele uitvoering zorgt. Het repertoire is breed en loopt uiteen van pop tot gospel en van jazz tot klassiek.

Onze dirigente is stopt tijdelijk vanaf 1 augustus dus we zoeken per direct iemand die onze nieuwe dirigent/pianist wilt zijn tot aan het nieuwe jaar. De dirigente die wij hadden was ook een pianist en we vinden het fijn dat de persoon die bij ons komt ook de piano kan bespelen.

Bent u de dirigent die Mazing Joy zoekt? Laat hieronder uw reactie achter.