Beleef de Slag om Arnhem in een game

Datum: vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2019

3 sessies per dag:

09:00 - 11:00 uur

11:00 - 13:00 uur

13:00 - 15:00 uur

Locatie: Pathé Arnhem, Oude Stationsstraat 20, Arnhem

Informatie:

Op 30 en 31 augustus 2019 worden twee bioscoopzalen van Pathé Arnhem omgetoverd tot game rooms. Twee teams van 20 gamers spelen in verschillende sessies tegen elkaar in de strategische War Game “Post Scriptum - the Bloody 7th”. De gamers duiken tijdens ‘The Game’ met elkaar in de Slag om Arnhem.



Gamer en influencer Milan Knol beleeft met meerdere gamers in Pathé Arnhem wat de impact van oorlog is. Elke sessie wordt ingeleid door een Battlefield Guide die de gamers uitgebreid en inhoudelijk brieft over de Battle toen en de impact nu.



Meedoen:

Gamers (16+) met enige game-ervaring spelen voor €5,- mee in één van de 6 sessies op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus. Ook Gamecrowd is welkom. Voor €3,- kunnen zij een sessie naar keuze bijwonen, kijkend naar de Gamers in de twee zalen. Voor meer informatie en tickets kunt u kijken op de website van Bridge to Liberation.