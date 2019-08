VIDEO | Tientallen ideeën om eikenprocessierups te verjagen

'We hebben onze handen er nog niet vol aan, maar het aantal ideeën stroomden aardig binnen', legt Bastiaan Meerburg van het KAD uit. Met de toename van het aantal eikenprocessierupsen in Nederland, nam ook het aantal mogelijke oplossingen tegen de jeukrups toe. 'We hebben van alles binnengekregen. Wetenschappers die voorstelden om ze met gammastraling uit te schakelen. Anderen hadden weer een val bedacht waar ze in zouden vallen', legt Meerburg uit. 'Iedereen denkt het ei van Columbus te hebben uitgevonden.'

Hét middel

Zo denkt Hans Bok uit Vaassen ook over zijn idee. 'Ik wil bescheiden blijven, maar dit is gewoon een methode die écht werkt', vertelt hij. Door een geheime natuurlijke stof over de rupsen te spuiten gaan de rupsen dood. Daarna ontstaat er een harde cocon waar de rupsen en later de vlinders niet uit kunnen ontsnappen. 'Daardoor onderbreek je de cyclus en zullen de rupsen ook niet meer terugkeren', vertelt Bok trots.

Hij heeft zijn idee inmiddels al kunnen testen in de gemeente Heerde. Die laat weten pas in het najaar te gaan kijken welke bestrijdingsmethode ze volgend seizoen gaan gebruiken. Bok hoopt dat hij het wordt, maar snapt ook dat de concurrentie inmiddels groot is. 'En dat is ook mooi. Laat alle ideeën maar komen. Als iets nog beter werkt zijn we hopelijk snel van de rupsen af.'

Evaluatie

De komende periode gaat het KAD een selectie maken van de beste ideeën. 'We gaan dan met experts en vertegenwoordigers van verschillende gemeentes om de tafel zitten om te kijken hoe we de beste ideeën verder kunnen uitwerken', aldus Meerburg.

'Mensen kunnen nog altijd hun idee bij ons indienen, laat Meerburg weten. Toch wil hij wel benadrukken dat het niet verstandig is om in het wilde westen te gaan experimenteren. 'Ook de komende periode, als de vlinders uitvliegen, is er een groot risico op brandharen. Mensen moeten daar écht mee uitkijken.'