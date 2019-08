Drugslab in Ede blijft zwaar bewaakt, ontmanteling in volle gang

Zwaarbewapende agenten staan een dag na de inval in Ede nog altijd voor het drugslab, dat dinsdag op een bedrijventerrein werd aangetroffen. 'We zagen al dat het niet helemaal goed zat', zegt een overbuurman, die aan de bel trok bij de eigenaar van het pand.

De overbuurman van het bedrijfspand aan de Ottostraat kreeg de afgelopen twee weken argwaan. 'De huurders heb ik nooit gezien of gesproken. Ik heb ze wel zien lopen, maar ze waren zo schuw. Als ze met de auto kwamen, gingen de deuren omhoog en gingen ze meteen naar binnen toe.'

Niemand aanwezig

De huurders reden in kleine bestelwagens. 'Ze zeiden dat ze auto's verhuurden, maar dan moet je ook auto's hebben. Ze hadden helemaal geen auto's.'

De eigenaar van de loodsen – 'de buurman is goed, de mensen die huurden niet' – belde volgens hem de politie. 'Ik zag dat ze met een man of tien naar binnen gingen. Maar er was niemand aanwezig. Toen hebben ze het pand ontmanteld en de chemicaliën eruit gehaald.'

Nog geen aanhoudingen

Dat de bewakingseenheid van de politie woensdag er nog altijd staat, komt omdat de opruimingswerkzaamheden nog in volle gang zijn. 'Dat is een voorzorgsmaatregel die we wel vaker nemen', zegt een woordvoerder. 'We kunnen niet goed inschatten wie erop af komt of wat er gaat gebeuren. Ze staan er voor de veiligheid van de omgeving en onze collega's.'

Wat voor drugs er werd geproduceerd, kan de woordvoerder nog niet zeggen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

