Een dagje uit in de provincie? Dat is fors duurder geworden

Wie er in de zomervakantie een dagje op uit wil, moet een stuk dieper in zijn buidel tasten dan vijf jaar geleden. Landelijk gezien stegen de toegangsprijzen voor musea en dierentuinen met 17 procent en ook in Gelderland zijn de meeste attracties flink duurder geworden.

Zo betaal je aan de kassa van Burgers' Zoo nu 23,50 euro, waar dat in 2014 nog 19,50 euro was. Dat is een toename van ruim twintig procent. Vergelijkbare prijsstijgingen zien we bij de Apenheul, Julianatoren, Tivoli en het Openluchtmuseum.

Vergelijk de entreeprijzen van 2014 en 2019 (de tekst gaat daaronder verder):



De grootste prijsstijging, bijna veertig procent, komt op naam van het Museum Valkhof. Met een entreeprijs van 12,50 euro is een dagje museum in Nijmegen nog wel flink goedkoper dan een uitje naar het Dolfinarium. De dierentuin in Harderwijk is met 27 euro de duurste attractie van onze provincie, al is de entreeprijs opvallend genoeg wel goedkoper dan vijf jaar geleden.

Waarom zoveel duurder?

De prijsstijging bij musea en dierentuinen ligt flink hoger dan de prijzen voor goederen en diensten, die de afgelopen vijf jaar gemiddeld zeven procent zijn gestegen. Waarom lopen bijvoorbeeld de dierentuinen zo uit de pas met de gemiddelde stijging van consumentenprijzen? 'Behalve de btw-verhoging investeren dierentuinen ook veel in nieuwe, grotere verblijven voor de dieren', zegt Lisette de Ruigh namens dierentuinen als de Apenheul, Blijdorp, Artis, Ouwehands Dierenpark en Safaripark Beekse Bergen tegen de NOS.

Ook is de subsidiekraan in veel gemeenten dichtgedraaid en draagt verduurzaming volgens haar bij aan de prijsstijging. 'Daar zijn we als dierentuinen ook mee bezig, met zonnepanelen en andere nieuwe technieken. Wij willen onze bezoekers liefde en respect bijbrengen voor de natuur. Dat allemaal kost gewoon heel veel geld en dat moet toch worden terugverdiend.'