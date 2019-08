Extreme droogte verandert bos in Achterhoek

'Een boom krijgt niet meer genoeg water binnen en begint uit te drogen', vertelt boswachter Dirk van den Brink van Staatsbosbeheer. 'Als een tak dan door de regen te zwaar wordt, kan die spontaan afbreken.' Door het neerslagtekort is het grondwaterpeil flink gezakt waardoor bomen in de Achterhoek uiterst kwetsbaar zijn. Zo kan de fijnspar zich niet meer verdedigen tegen de letterzetter. 'Doordat de fijnspar erg zwak is geworden, hebben die torretjes meer vat op de boom', legt Van den Brink uit. 'De weerstand is weg. Dan komt de letterzetter erin, die legt eitjes onder de bast. Die beginnen daar te vreten, de sappen kunnen er niet goed meer door en de boom gaat dood.'



Naast de fijnspar zijn er zorgen over de toekomst van de lariks. 'Dat is een hele goede houtsoort waarvan wij dachten, ‘daar gaat nooit iets mee gebeuren’', vervolgt de boswachter. 'Maar ook die hebben van twee droge jaren ontzettend te lijden en gaan spontaan dood.' Of bekende boomsoorten als de eik en de beuk zich kunnen herstellen van de droogte, is een vraag voor de toekomst. 'Een aantal zal herstellen, maar een heleboel hebben een klap gehad. Oude eiken en beuken hebben het moeilijk, dus volgend jaar wordt weer een jaar van de waarheid.'



Bos toekomstbestendig maken

Staatsbosbeheer leunt niet achterover en speelt in op het veranderende klimaat. Zo is met wisselend succes bij de Slangenburg in Doetinchem een gedeelte aangeplant met de boomhazelaar. 'We gaan veel gevarieerder aanplanten', schetst Van den Brink. 'Eerder deden we één of twee soorten, nu zetten we vier of soorten neer. Om maar te kijken of we ons aan kunnen passen aan het klimaat, zodat we de klappen op kunnen vangen.'