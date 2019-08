Geboeide werknemer (22) na bizarre overval: 'Mijn tweede week bij dit bedrijf'

De 22-jarige medewerker van de winkel is dinsdag gewoon weer aan het werk. 'Ik probeer het te verwerken, maar ben redelijk aangeslagen. Het was heftig. De impact is groot. Ik ben jong en begin net aan mijn carrière. Dit is de tweede week bij mijn nieuwe werk en dan nu dit.'

Bij de overval is volgens de eigenaar voor tienduizenden euro's buitgemaakt. Vijf verdachten werden later op de dag voor de overval aangehouden.

Dreigen met messen en geweren

De 22-jarige man vertelt wat er maandagmiddag allemaal voorviel in de Apeldoornse winkel. 'Ze kwamen binnen. Het was meteen chaos. Ze leken niet goed voorbereid te zijn. Ze begonnen meteen met pepperspray te spuiten en daarna met messen en geweren te dreigen. Ik werd dus geboeid en op de grond gegooid.'

Hij vertelt verder: 'Je hoopt op het beste. Je ligt op de grond, je weet niets en je ogen doen pijn. Je hoopt dan maar een ding: dat het snel voorbij is. Ik was bang, omdat ik niet wist wat ze zouden gaan doen. Op de grond ben je zo weerloos. Ze nemen je je vrijheid af. Na twee, drie minuten was het voorbij. Het ging allemaal heel snel.'

Slachtofferhulp

Ondanks alles is de man dinsdag dus weer aan het werk. 'Het is een nare gebeurtenis. Ik weet ook niet hoe het nu verder gaat. Wellicht dat ik extra gebruik maak van slachtofferhulp. Ik moet even kijken hoe ik dit ga verwerken.'

