Wat te doen tegen blauwalg in Het Blauwe Meer van Dinxperlo?

Bijna ieder jaar is het raak: blauwalg in Het Blauwe Meer in Dinxperlo. De gemeente Aalten en exploitant OptiSport willen weten waardoor dat komt en of blauwalg voorkomen kan worden. Vrijdag is een onderzoek gestart.

door Melanie Lokate

'We gaan vandaag met het onderzoeksteam een plan van aanpak maken en er worden direct monsters van het water genomen', zegt Maarten Frazer van OptiSport. 'Een bootje gaat straks het water op. Zo kunnen op verschillende plekken monsters genomen worden.'

Financiële uitdaging

Optisport is sinds vorig jaar eigenaar van het meer in Dinxperlo. 'Vorig jaar werd er op 17 juli blauwalg geconstateerd. De exploitatieopbrengst daalt op zo'n moment met 75 procent. Je kunt je voorstellen dat het financieel dan een uitdaging wordt voor ons.'

Is Het Blauwe Meer vervuild?

Het Blauwe Meer is ongeveer 60 jaar geleden aangelegd. 'Mensen in de omgeving zeggen dat de bodem vervuild is en met de metingen van vandaag willen we daar uitsluitsel over krijgen', legt Frazer uit. Nadat de plas is aangelegd, is er veel industrie omheen gebouwd. Er zou destijds afval in het water zijn gestort. 'Maar we weten dat niet.'

Als de monsters aangeven dat er inderdaad veel vuil op de bodem ligt, dan kan daar ook direct een kostenplaatje van gemaakt worden. 'Kijk, als het tonnen gaat kosten, dan moeten we naar de politiek. En als de politiek geen geld wil uitgeven, dan weet ik niet of we ooit een oplossing gaan vinden.'

Het meer is niet erg diep en ook niet groot. De hoeveelheid water warmt bij zonnig weer snel op. 'In Dinxperlo heb je dan ook nog te maken met een bijzondere situatie. Het meer wordt voor twee derde deel gebruikt om te vissen en voor één derde om te zwemmen. Bij blauwalg kunnen beide partijen de plas niet meer optimaal gebruiken.'

Verschillende onderzoeksvragen

De komende periode wordt onder meer gekeken naar de wellen in de plas. Zijn die nog open of zijn ze dicht? En wat doet de visstand met de kwaliteit van het water? 'We gaan het allemaal stapsgewijs onderzoeken, want het kost allemaal heel veel geld. En ik hoop dat we een oplossing gaan vinden', zegt Frazer.

Wethouder Hans te Lindert van de gemeente Aalten liet eerder weten: 'Wij vinden het heel vervelend dat er door blauwalg niet meer gezwommen mag worden in Het Blauwe Meer. We horen van inwoners dat zij dit ook jammer vinden. Het zwembad is nog wel geopend, maar het aantal bezoekers neemt duidelijk af sinds het zwemverbod. We bekijken de komende periode hoe we het best met deze situatie om kunnen gaan.'

Hoe ontstaat blauwalg?

Blauwalg ontstaat vooral in stilstaand water, ofwel veel in meren en plassen. Blauwalg, ook wel bekend als blauwwier, is een dikke drab die als een soort olie op het water drijft. Het heeft meestal een blauw-groenachtige kleur. Wanneer deze laag dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft, sterven de blauwwieren af.



Bij het afsterven produceren sommige blauwwieren giftige stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Op het moment dat de provincie Gelderland constateert dat de concentraties giftige stoffen te hoog zijn, wordt een zwemverbod ingesteld.

Pomp geen oplossing

Elders in het land wordt nog weleens gebruik gemaakt van een pomp om te zorgen voor circulatie in het water. In Dinxperlo lijkt dat niet de beste oplossing, omdat er sprake is van een relatief klein oppervlak waarin het opwarmen van water het grootste probleem is. Bovendien is een speciale pomp nodig die geen waternevel veroorzaakt, want dat versterkt de ontwikkeling van blauwalg.

