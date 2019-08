Dani Apeldoorn lanceert single Weg op Podium Kabam

Het maakt niet uit waar je vandaan komt, het gaat erom waar je naar toe gaat. Dat is de kernboodschap van Dani Apeldoorn. De 24-jarige rapper heeft zijn roots in Apeldoorn en weet waar hij over zingt.

Hij heeft niet een bepaald makkelijke jeugd gehad, Dani had een gok- en een eetverslaving. Door positiviteit en meer zelfwaardering is hij daarvan af gekomen. Nu probeert hij ook anderen daar in mee te nemen.

Vanaf zijn elfde is Dani aan het rappen. Nu is hij 24 jaar en heeft hij een eigen label, een nieuw album (Even Apeldoorn bellen) weer een nieuwe single: Weg

Kijk en luister naar Dani Apeldoorn: (tekst gaat verder na de clip)

Podium Kabam: springplank voor talenten

In Podium Kabam krijgen Gelderse 'ruwe diamanten' een podium waarmee ze via Omroep Gelderland op alle kanalen zichtbaar en hoorbaar worden. Programmamaker Jan Willem van der Hogen: 'Ruwe diamanten zijn al hartstikke goed, maar zijn nog niet doorgebroken. Podium Kabam geeft net dat laatste zetje. In Podium Kabam zijn naast muzikanten ook andere Gelderse podiumkunsten te zien als dans, cabaret of comedy. Alle genres en alle leeftijden maken kans op een plek op het podium. Als het maar hartstikke goed is wat ze doen.'

Artiesten krijgen 3 tot 8 minuten de tijd om te laten zien wat ze kunnen.

Poppunt Gelderland en de Basis

Het platform komt tot stand door vele samenwerkingen. Poppunt Gelderland is een initiatief van onder andere de poppodia Luxor Live (Arnhem), Doornroosje (Nijmegen), Gigant (Apeldoorn) en de provincie Gelderland. De opnames vinden plaats in de Basis, het oude Doornroosje in Nijmegen.

De clips zijn te zien op YouTube, via Radio Gelderland (kijkradio) en worden vanaf september op Omroep Gelderland uitgezonden.

