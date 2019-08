VIDEO | Apeldoornse camerawinkel weer open na overval, buit: ettelijke tienduizenden euro's

De camerawinkel aan de Paramariboweg werd maandag overvallen door vijf personen, die er in een busje vandoor gingen. Ze werden later op de dag aangehouden en de vluchtauto werd uitgebrand aangetroffen in het bos.

Eigenaar Niels Lubbers vertelde dat bij de overval enkele kasten, met daarin waardevolle spullen, door de daders zijn vernield. Daarnaast werd een 22-jarige medewerker in de boeien geslagen door een van de overvallers. De overvallers hadden hun gezichten niet bedekt, ze droegen wel een petje. Ze bedreigden het personeel met vuurwapens en spoten in het wilde weg pepperspray.

Begrip voor sluiting

's Ochtends is de winkel opgeruimd en was er slachtofferhulp voor het personeel. De showroom ging rond 13.00 uur weer open. De klantenservice is dinsdag alleen per e-mail bereikbaar. Het personeel mocht zelf beslissen of ze weer gingen werken. Iedereen deed dat, ook degene die geboeid werd. 'Voor mij is het afleiding', zo zei hij. Ook de anderen zagen het als verwerking, al kozen sommigen ervoor om niet achter de toonbank te werken.

Niet iedereen was dinsdag op de hoogte van de tijdelijke winkelsluiting. Een klant die voor de dichte deur stond, toonde echter begrip voor de beslissing. 'Mijn problemen met mijn camera vallen in het niet bij wat zij hebben meegemaakt', zegt hij.

