Kinderopvang in Nijmegen tijdelijk ontruimd vanwege gaslucht

Buitenschoolse opvang De Toverfluit in Nijmegen was dinsdag tijdelijk ontruimd vanwege een gaslucht. Nadat het pand was geventileerd, konden de kinderen weer naar binnen.

De brandweer rukte in de ochtend uit nadat iemand van de opvang het alarmnummer had gebeld. Bij aankomst was het pand aan de Fort Kijk in de Potstraat al ontruimd. In totaal ging het om dertien personen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Rond het middaguur was het pand weer veilig om te betreden. De kinderen hebben zich in de tussentijd vermaakt in de speeltuin voor de opvang. 'We zijn nu weer binnen cakejes aan het bakken', zegt een van de medewerkers.

Het is niet bekend waar de gaslucht vandaan kwam.