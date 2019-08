Perfect fietsweer! Honderden mensen trappen vandaag over de Veluwe

Op meerdere locaties op de Veluwe kunnen routes worden gefietst. Zoals de Vier Molenroute in de gemeente Nunspeet, vertelt Jeannette Hoek van de organisatie. 'De route gaat voornamelijk door bos, maar ook over heide, en doet alle dorpen aan van de gemeente Nunspeet.' Drie van de vier dorpen, Nunspeet, Elspeet en Hulshorst, hebben nog een molen die in gebruik is.

Luister naar het gesprek met Jeannette Hoek op Radio Gelderland (de tekst gaat daaronder verder):



Meer fietsroutes op de Veluwe zijn voorzien van een thema. Zo heeft Elburg de Rietlandroute en leidt de tocht vanuit Epe naar Kasteel Cannenburch, de Watermolen en de Tongerense Berg.

'Perfect fietsweer'

Hoek verwacht dat het druk wordt op de fietsroutes. 'Vorig jaar waren we er een beetje bang voor. Toen was het heel warm en hadden we rond de vierhonderd deelnemers. Dit jaar verwachten we een grotere opkomst.'

Het is volgens haar dit keer perfect fietsweer. 'De temperatuur is goed, de zon is er iets bij en af en toe is er een wolkje. Wat dat betreft kan het niet beter.'