Theaterfestival Sonsbeek gaat door ondanks werkzaamheden, 'al is het wel behelpen'

Het is al weken flink behelpen rond de Apeldoornseweg in Arnhem. Er wordt aan de weg gewerkt en om verloren tijd in te halen is de weg bij het Sonsbeekpark sinds vorige week volledig afgesloten. Donderdag moet de weg weer deels open zijn. En dat is ook de dag dat het festival Sonsbeek Theater Avenue begint.

Bloed, zweet en tranen

Het kost de organisatie bloed, zweet en tranen, maar ze willen hoe dan ook open, komende donderdag. Robin Hagen, organisator van het evenement gaat er van uit dat ook lukt: 'Ja, hij gaat door. Al is het voor ons wel behelpen. We zijn een paar dagen eerder begonnen met opbouwen. En met de aannemer hebben we geregeld dat zes grote trailers via het geasfalteerde deel al naar binnen konden. Dat is gelukt. We zijn inmiddels aan het opbouwen.'

Opbouwwerkzaamheden in het Sonsbeekpark. Foto: Omroep Gelderland

Ik heb er nu geen tijd voor, maar volgende week word ik heel boos Robin Hagen

Robin Hagen benadrukt dat hij heel boos is op de gemeente: 'Ik ben heel boos hoe dit allemaal geregeld is door de gemeente. Juist in deze periode. Maar ik heb nu geen tijd om boos te zijn. Eerst feesten en dan word ik volgende week heel boos. Of donderdag de weg deels weer opengaat is ook nog maar afwachten. Je krijgt niet zo snel garanties van dit soort dingen.'

De organisator is niet bang dat er minder mensen zullen komen dit jaar, want volgens hem komen er altijd veel mensen met de trein en de Arnhemmers komen gewoon op de fiets.

Theaterfestival

De Sonsbeek Theater Avenue is net een kermis: het publiek loopt rond en maakt een keuze uit vele korte voorstellingen die op een dertigtal plekken opgevoerd worden. In nostalgische theatertenten, wagens en openluchttheaters zijn muziek-, cabaret- en theatervoorstellingen.



